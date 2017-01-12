Ростелеком
Последние новости рубрики Бизнес
24 января 2017 15:02  [99] Группа ГАЗ планирует объявить о новом партнере взамен General Motors в I квартале 2017 года
24 января 2017 11:53  [73] "Ростелеком" создал структурированную кабельную сеть для нового офиса ВМЗ в Нижегородской области
23 января 2017 13:34  [270] "Институт регоператоров исключит возможность сброса отходов на незаконные свалки", - Андрей Лебедев
20 января 2017 14:40  [255] МРСК Центра и Приволжья планирует прокредитоваться на 4 млрд рублей
20 января 2017 13:17  [388] Администрация Нижнего Новгорода в 14-й раз выставила свою долю здания бывшего кинотеатра "Импульс" на торги
19 января 2017 18:20  [212] Нижегородский филиал ПГК увеличил перевозку грузов на 13% в 2016 году
19 января 2017 12:16  [492] Производитель мороженого из Дзержинска Нижегородской области планирует поставлять свою продукцию в Китай
18 января 2017 14:20  [224] НБД-Банк выдал первый инвестиционный кредит в рамках программы "Шесть с половиной"
17 января 2017 19:08  [365] Нижегородский губернатор Валерий Шанцев призвал глав МСУ разрабатывать программы социальной работы с бизнесом
17 января 2017 17:39  [327] Аукцион по продаже парковочных мест на ул. Казанская набережная не состоялся в Нижнем Новгороде в седьмой раз
Бизнес

Группа ГАЗ планирует объявить о новом партнере взамен General Motors в I квартале 2017 года

24 января 2017 15:02  [99] Бизнес
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова) Группа ГАЗ планирует объявить о новом партнере взамен General Motors в I квартале 2017 года. Об этом журналистам сообщил президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин в Нижнем Новгороде 24 января 2017 года.

"Экономика восстанавливается, проблемы с санкциями становятся не такими острыми, и интерес к этой площадке сейчас есть", - сказал он.

Напомним, в июне 2016 года Сорокин сообщал, что Группа ГАЗ объявит о своем решении в конце августа-начале сентября 2016 года.

General Motors завершил контрактную сборку автомобилей на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде летом 2015 года. Заявление о прекращении контрактной сборки GM озвучил в марте того же года. Такое решение руководство компании объяснило изменением бизнес-модели в РФ. Новая бизнес-модель являлась частью глобальной стратегии GM, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость на рынках.

Контрактная сборка автомобилей ChevroletAveo на ГАЗе началась 5 февраля 2013 года. Тогда представитель ОАО "Русские машины" Зигфрид Вольф выразил опасения, что при высоком уровне процентных ставок по кредитам производство не будет конкурентоспособным.

Соглашение между General Motors и Группой ГАЗ о контрактной сборке нового автомобиля малого класса Chevrolet Aveo подписано в 2011 году. Заявлялось, что ежегодный объем производства составит около 30 тысяч седанов и хэтчбэков Aveo. Автомобили планировалось продавать на российском рынке.

В сентябре 2015 года Группа ГАЗ сообщала, что ISUZU Motors Limited рассматривает возможность организации контрактной сборки автомобилей Isuzu на мощностях Горьковского автозавода. Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали корпорация "Русские машины" и Группа ГАЗ с японским концерном ISUZU Motors Limited и международным торговым домом ITOCHU Corporation. Документ предусматривал совместное изучение возможностей сотрудничества в сфере разработки, производства и реализации автомобильной техники.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph