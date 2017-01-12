Группа ГАЗ планирует объявить о новом партнере взамен General Motors в I квартале 2017 года Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова) Группа ГАЗ планирует объявить о новом партнере взамен General Motors в I квартале 2017 года. Об этом журналистам сообщил президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин в Нижнем Новгороде 24 января 2017 года.



"Экономика восстанавливается, проблемы с санкциями становятся не такими острыми, и интерес к этой площадке сейчас есть", - сказал он.







General Motors











Группа ГАЗ планирует объявить о новом партнере взамен General Motors в I квартале 2017 года. Об этом журналистам сообщил президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин в Нижнем Новгороде 24 января 2017 года."Экономика восстанавливается, проблемы с санкциями становятся не такими острыми, и интерес к этой площадке сейчас есть", - сказал он. Напомним , в июне 2016 года Сорокин сообщал, что Группа ГАЗ объявит о своем решении в конце августа-начале сентября 2016 года.General Motors завершил контрактную сборку автомобилей на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде летом 2015 года. Заявление о прекращении контрактной сборки GM озвучил в марте того же года. Такое решение руководство компании объяснило изменением бизнес-модели в РФ. Новая бизнес-модель являлась частью глобальной стратегии GM, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость на рынках. Контрактная сборка автомобилей ChevroletAveo на ГАЗе началась 5 февраля 2013 года. Тогда представитель ОАО "Русские машины" Зигфрид Вольф выразил опасения, что при высоком уровне процентных ставок по кредитам производство не будет конкурентоспособным. Соглашение между General Motors и Группой ГАЗ о контрактной сборке нового автомобиля малого класса Chevrolet Aveo подписано в 2011 году. Заявлялось, что ежегодный объем производства составит около 30 тысяч седанов и хэтчбэков Aveo. Автомобили планировалось продавать на российском рынке. В сентябре 2015 года Группа ГАЗ сообщала, что ISUZU Motors Limited рассматривает возможность организации контрактной сборки автомобилей Isuzu на мощностях Горьковского автозавода. Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали корпорация "Русские машины" и Группа ГАЗ с японским концерном ISUZU Motors Limited и международным торговым домом ITOCHU Corporation. Документ предусматривал совместное изучение возможностей сотрудничества в сфере разработки, производства и реализации автомобильной техники.

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