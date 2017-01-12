Участники форума "Легенды Высокого берега" решили отыскать родовую вотчину Шереметевых Общество

Участники форума Легенды Высокого берега решили отыскать родовую вотчину Шереметевых Фото: "Агентство развития территорий "Высокий берегъ"

Участники форума "Легенды Высокого берега" решили отыскать родовую вотчину Шереметевых. Об этом сообщают организаторы форума.Согласно информации, в Богородске Нижегородской области 21 января 2017 года состоялся молодёжный форум "Легенды Высокого берега". В нем приняли участие более тридцати студентов нижегородских вузов, а также участники из нескольких образовательных учреждений города Богородска.Форум прошел в формате деловой игры. Все участники были разделены на две команды. Прослушав несколько экспертных сессий и ознакомившись с архивными документами, команды выбрали для себя одну из "легенд". Затем на основе выбранной "легенды" каждая из команд представила экспертному жюри свой туристический проект для реализации на территории Богородского района. Проекты включали в себя несколько абсолютно конкретных туристических продуктов, таких как бренд-бук, рекламную брошюру, сувенирные изделия, видеоролик и даже смету проекта.В результате голосования победителем признана команда, выступившая с проектом "Посети вотчину Шереметевых – найди свой клад". "Оказалось, что данная "легенда" на самом деле вовсе не легенда, а исторический факт. Долгое время в Богородском районе находилась родовая вотчина прославленной династии Шереметевых, а самим Богородском (в те времена – селом Богородским) почти 200 лет официально владели именно Шереметевы. С этой прославленной династией связан расцвет кожевенного, гончарного и железного промысла в Богородске и его окрестностях", - отмечается в сообщении.До наших времен усадьба Шереметевых в Богородском районе не сохранилась, однако участники форума обнаружили на старинных картах предполагаемое место, где она располагалась ранее – между селами Дуденево и Сысоевка. Присутствовавшие на мероприятии члены НРО ВОО "Русское географическое общество" предложили весной 2017 года организовать экспедицию по поиску усадьбы Шереметевых. Предложение было принято, а к окончанию форума сформирован состав участников экспедиции.Проект, занявший второе место, "Последний из молокан" посвящен сообществу, называвшемуся "молокане", столетиями проживавшему в Богородском районе. "Как оказалось, люди данного сообщества являлись одними из первых на Руси, кто активно пропагандировал вегетарианство. Название свое данное сообщество получило из-за того, что из животной пищи они позволяли себе употреблять только молоко. Эко-фестиваль "Последний из молокан", придуманный на основе данного исторического факта, получил высокую оценку", - отмечают авторы проекта.СПРАВКА:Форум организовали "Агентство развития территорий "Высокий берегъ", НРО ВОО "Русское географическое общество", Культурный фонд международного гостеприимства "Атмосфера", Молодёжный парламент Нижегородской области, а также члены Эксперт-клуба "Развитие территорий" из Богородского, Вачского, Павловского районов и городского округа город Выкса. Экспертные сессии и работу в группах со студентами сопровождали: литературовед, историк, знаток Богородского края Виктор Гурьев, учредитель Ассоциации Нижегородской гильдии экскурсоводов Александра Шарова, заместитель председателя НРО ВОО "Русское географическое общество" Наталья Мартилова, руководитель агентства развития территорий "Высокий берег" Николай Чистов, директор культурного фонда международного гостеприимства "Атмосфера" Максим Сучков.