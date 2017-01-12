Студенты РГУП направили открытое письмо в ККС Нижегородской области со своей позицией относительно Романа Ярцева Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"



В ККС это письмо поступило 24 января 2017 года. В открытом письме говорится , что студенты "возмущены и оскорблены действиями тех лиц и СМИ, которые распространяют заведомо недостоверную и лживую информацию о Ярцеве Романе Валерьевиче".



Также приводится цитата девушки, представившейся студенткой РГУП Кирилловой В.М., из программы "Кстати": "пол университета знают о манере поведения Романа Валерьевича, манере его общения, об отношении к окружающим, которых он в принципе за людей не считает, и все молчат". Авторы письма отмечают: "Считаем, что информация о том, что так считает пол университета, заведомо искажена и не соответствует действительности" и добавляют, что "Ярцев Р.В. является высококвалифицированным преподавателем, его семинары и лекции являются примером мастерства".



В связи с этим они просят предоставить эфирное время для выражения своей позиции по продемонстрированному в отношении Ярцева материалу. Письмо подписали 22 человека.







Ранее в ряде нижегородских СМИ появилась информация о том, что судья при конфликтных ситуациях с соседями в коттеджном поселке якобы стреляет в воздух из травматического пистолета. Адвокат Романа Ярцева считает произошедший случай



17 января 2017 года Ярцев сообщил Сообщество студентов и выпускников Приволжского филиала ФГБОУВО "Российский государственный университет управления" (РГУП) направило открытое письмо в квалификационную коллегию судей (ККС) Нижегородской области со своей позицией относительно Романа Ярцева. Текст письма имеется в распоряжении редакции.В ККС это письмо поступило 24 января 2017 года. В открытом письме говорится , что студенты "возмущены и оскорблены действиями тех лиц и СМИ, которые распространяют заведомо недостоверную и лживую информацию о Ярцеве Романе Валерьевиче".Также приводится цитата девушки, представившейся студенткой РГУП Кирилловой В.М., из программы "Кстати": "пол университета знают о манере поведения Романа Валерьевича, манере его общения, об отношении к окружающим, которых он в принципе за людей не считает, и все молчат". Авторы письма отмечают: "Считаем, что информация о том, что так считает пол университета, заведомо искажена и не соответствует действительности" и добавляют, что "Ярцев Р.В. является высококвалифицированным преподавателем, его семинары и лекции являются примером мастерства".В связи с этим они просят предоставить эфирное время для выражения своей позиции по продемонстрированному в отношении Ярцева материалу. Письмо подписали 22 человека. Напомним , рабочая группа квалификационной коллегии судей обсудит ситуацию вокруг Романа Ярцева 27 января.Ранее в ряде нижегородских СМИ появилась информация о том, что судья при конфликтных ситуациях с соседями в коттеджном поселке якобы стреляет в воздух из травматического пистолета. Адвокат Романа Ярцева считает произошедший случай провокацией в адрес своего подзащитного.17 января 2017 года Ярцев сообщил о подготовке исков в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Напомним также, что он был взят под госзащиту в связи с появлением угроз в соцсетях.

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