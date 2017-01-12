Эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Нижегородской области превышен на 30% по данным на 22 января Общество

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Согласно информации, на неделе 16-22 января заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) в регионе по сравнению с предыдущей неделей возросла на 12,63%. За медицинской помощью обратилось 26 583 человека (показатель заболеваемости 83,56 на 10 тысяч населения). Доля вируса гриппа А (H3N2) составила 88% , гриппа В – 10%.



Уровень заболеваемости ОРВИ в целом превысил эпидемический порог на 30%, в том числе среди лиц старше 15 лет – на 42%, среди детей 7-14 лет – на 36%, среди детей трех-шести лет – на 14%. Отмечен прирост заболеваемости среди школьников в полтора раза по сравнению с предыдущей неделей.



В Нижнем Новгороде за медпомощью обратилось 15 258 человек (показатель заболеваемости 120,48 на 10 тысяч населения), что на 6% выше предыдущей недели. Уровень заболеваемости респираторными инфекциями выше эпидемического порога на 42%, в том числе среди взрослого населения – в полтора раза, среди детей 7-14 лет – на 47%, среди детей трех-шести лет – на 33%.



Как сообщает управление, карантин введен в 13 школах и одном детском саду, также частично приостановлен образовательный процесс в 212 классах 40 школ, воспитательный – в трех группах трех детских садов.



За прошедшую неделю эпидемические пороги заболеваемости превышены на 20% в 12 муниципальных образованиях области (Ардатовский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Вачский, Гагинский, Городецкий, Дивеевский, Княгининский, Ковернинский, Починковский, Сергачский районы области и Нижний Новгород).



Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ в Нижегородской области превышен на 30% по данным на 22 января 2017 года. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.Согласно информации, на неделе 16-22 января заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) в регионе по сравнению с предыдущей неделей возросла на 12,63%. За медицинской помощью обратилось 26 583 человека (показатель заболеваемости 83,56 на 10 тысяч населения). Доля вируса гриппа А (H3N2) составила 88% , гриппа В – 10%.Уровень заболеваемости ОРВИ в целом превысил эпидемический порог на 30%, в том числе среди лиц старше 15 лет – на 42%, среди детей 7-14 лет – на 36%, среди детей трех-шести лет – на 14%. Отмечен прирост заболеваемости среди школьников в полтора раза по сравнению с предыдущей неделей.В Нижнем Новгороде за медпомощью обратилось 15 258 человек (показатель заболеваемости 120,48 на 10 тысяч населения), что на 6% выше предыдущей недели. Уровень заболеваемости респираторными инфекциями выше эпидемического порога на 42%, в том числе среди взрослого населения – в полтора раза, среди детей 7-14 лет – на 47%, среди детей трех-шести лет – на 33%.Как сообщает управление, карантин введен в 13 школах и одном детском саду, также частично приостановлен образовательный процесс в 212 классах 40 школ, воспитательный – в трех группах трех детских садов.За прошедшую неделю эпидемические пороги заболеваемости превышены на 20% в 12 муниципальных образованиях области (Ардатовский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Вачский, Гагинский, Городецкий, Дивеевский, Княгининский, Ковернинский, Починковский, Сергачский районы области и Нижний Новгород). Напомним , две школы были полностью закрыты на карантин в Нижегородской области по данным на 18 января 2017 года.

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