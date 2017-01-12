Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
24 января 2017 17:00  [34] Выставка "СадExpo" пройдет на Нижегородской ярмарке 26-29 апреля
24 января 2017 16:58  [38] "Проблему дефицита узких специалистов в отдалённых районах сможет решить телемедицина", - Максим Горский
24 января 2017 16:39  [57] Эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Нижегородской области превышен на 30% по данным на 22 января
24 января 2017 16:21  [123] Студенты РГУП направили открытое письмо в ККС Нижегородской области со своей позицией относительно Романа Ярцева
24 января 2017 16:05  [97] Нижегородская администрация опровергла информацию директора дептранса о планах повысить стоимость проезда до 25-30 рублей
24 января 2017 15:41  [129] Участники форума "Легенды Высокого берега" решили отыскать родовую вотчину Шереметевых
24 января 2017 15:22  [94] Почти 1,9 тысяч нижегородских семей с детьми-инвалидами имеют право получить маткапитал в 2017 году
24 января 2017 14:52  [114] Четырнадцать человек находятся в листе ожидания на пересадку сердца в Нижегородской области на начало 2017 года
24 января 2017 14:30  [236] Нижегородское правительство планирует построить девять фельдшерско-акушерских пунктов в 2017 году
24 января 2017 14:06  [185] "Нижегородец, призывающий к убийству Ярцева, ранее был освобожден от ответственности из-за невменяемости", - Олег Шаронов
Общество

"Проблему дефицита узких специалистов в отдалённых районах сможет решить телемедицина", - Максим Горский

24 января 2017 16:58  [38] Общество
"Проблему дефицита узких специалистов в отдалённых районах Нижегородской области сможет решить телемедицина", - заявил журналистам заведующий отделом дистанционного обучения и информационных технологий Института непрерывного медицинского образования НижГМА, кандидат медицинских наук Максим Горский, комментируя работу правительства региона по обеспечению доступности медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах.

По его словам, в настоящее время проблема отдаленных местностей состоит не столько в отсутствии медработников, сколько в отсутствии врачей высокой квалификации. "Дефицит врачей общего профиля гораздо меньше, чем узкоспециализированных профессионалов, которые, как правило, работают в крупных центрах. Именно для сотрудничества первичного звена помощи и медиков экспертного уровня будут эффективны предлагаемые губернатором принципы телемедицины. Такая система интернет-связи будет гораздо оперативнее, чем привычная модель "пациент – врач – эксперт из центра", - считает эксперт

Он подчеркивает, что по его мнению, телемедицинскую систему можно организовать по типу профессиональной социальной сети с возможностью множественного выбора экспертов. "Необходимо учитывать не только технологический компонент, но и самое главное – распределение зоны ответственности всех участников процесса. Основополагающий принцип медицины – коллегиальность – в телемедицинской системе должен присутствовать в обязательном порядке", - отметил Горский.

Говоря о возможных проблемах реализации этой идеи, кандидат медицинских наук сказал: "Сложность, которую я вижу, - сегодня российское законодательство в области регулирования телемедицинских услуг значительно отстает от технических возможностей. Надеюсь, что этот вопрос в ближайшее время будет решен на федеральном уровне".

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph