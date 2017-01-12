"Проблему дефицита узких специалистов в отдалённых районах сможет решить телемедицина", - Максим Горский Общество





По его словам, в настоящее время проблема отдаленных местностей состоит не столько в отсутствии медработников, сколько в отсутствии врачей высокой квалификации. "Дефицит врачей общего профиля гораздо меньше, чем узкоспециализированных профессионалов, которые, как правило, работают в крупных центрах. Именно для сотрудничества первичного звена помощи и медиков экспертного уровня будут эффективны предлагаемые губернатором принципы телемедицины. Такая система интернет-связи будет гораздо оперативнее, чем привычная модель "пациент – врач – эксперт из центра", - считает эксперт



Он подчеркивает, что по его мнению, телемедицинскую систему можно организовать по типу профессиональной социальной сети с возможностью множественного выбора экспертов. "Необходимо учитывать не только технологический компонент, но и самое главное – распределение зоны ответственности всех участников процесса. Основополагающий принцип медицины – коллегиальность – в телемедицинской системе должен присутствовать в обязательном порядке", - отметил Горский.



Говоря о возможных проблемах реализации этой идеи, кандидат медицинских наук сказал: "Сложность, которую я вижу, - сегодня российское законодательство в области регулирования телемедицинских услуг значительно отстает от технических возможностей. Надеюсь, что этот вопрос в ближайшее время будет решен на федеральном уровне". "Проблему дефицита узких специалистов в отдалённых районах Нижегородской области сможет решить телемедицина", - заявил журналистам заведующий отделом дистанционного обучения и информационных технологий Института непрерывного медицинского образования НижГМА, кандидат медицинских наук Максим Горский, комментируя работу правительства региона по обеспечению доступности медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах.По его словам, в настоящее время проблема отдаленных местностей состоит не столько в отсутствии медработников, сколько в отсутствии врачей высокой квалификации. "Дефицит врачей общего профиля гораздо меньше, чем узкоспециализированных профессионалов, которые, как правило, работают в крупных центрах. Именно для сотрудничества первичного звена помощи и медиков экспертного уровня будут эффективны предлагаемые губернатором принципы телемедицины. Такая система интернет-связи будет гораздо оперативнее, чем привычная модель "пациент – врач – эксперт из центра", - считает экспертОн подчеркивает, что по его мнению, телемедицинскую систему можно организовать по типу профессиональной социальной сети с возможностью множественного выбора экспертов. "Необходимо учитывать не только технологический компонент, но и самое главное – распределение зоны ответственности всех участников процесса. Основополагающий принцип медицины – коллегиальность – в телемедицинской системе должен присутствовать в обязательном порядке", - отметил Горский.Говоря о возможных проблемах реализации этой идеи, кандидат медицинских наук сказал: "Сложность, которую я вижу, - сегодня российское законодательство в области регулирования телемедицинских услуг значительно отстает от технических возможностей. Надеюсь, что этот вопрос в ближайшее время будет решен на федеральном уровне".

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