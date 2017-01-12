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Общество

Выставка "СадExpo" пройдет на Нижегородской ярмарке 26-29 апреля

24 января 2017 17:00  [37] Общество
Нижегородская ярмарка (Фото: НИА Нижний Новгород)

Нижегородская ярмарка

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Выставка "СадExpo" будет работать на Нижегородской ярмарке 26-29 апреля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ВЗАО "Нижегородская ярмарка".

Согласно информации, лучшие производители и поставщики товаров для сада и дачи, ландшафтного дизайна, кормовых добавок для животных уже традиционно собираются в Нижнем Новгороде в апреле и сентябре в рамках этой выставки.

"Формат, предполагающий проведение выставки два раза в год (в преддверии дачного сезона и по его завершению), по мнению участников, позволяет наиболее широко и качественно представить продукцию, рассчитать возможные результаты участия в проекте и скорректировать свою финансовую политику", - говорится в сообщении.

Визитной карточкой проекта и его неотъемлемой составляющей является деловая программа, которая позволяет сосредоточить внимание на самых актуальных вопросах отрасли, а также способствует притоку посетителей. Ее постоянные участники - специалисты Кадастровой палаты и Росреестра, преподаватели НГСХА, "Россельхозцентр" - государственное учреждение, оказывающее услуги в области растениеводства, в том числе для садоводов.

"Выставка "СадExpo", являясь одним из самых молодых проектов Нижегородской ярмарки, по праву заслужила звание масштабного и ожидаемого специализированного мероприятия региона. Опросы, проводимые по завершению выставки, показывают, что около 80% экспонентов собираются вновь принять в ней участие", - резюмируется в пресс-релизе.

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