ЕР предложит Гордуме не обновлять советы директоров "Нижегородского водоканала" и "Теплоэнерго" в 2017 году

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)
Зал заседаний городской Думы
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Фракция "Единая Россия" предложит Гордуме не обновлять советы директоров ОАО "Нижегородский водоканал" и ОАО "Теплоэнерго" в 2017 году. Такое решение члены фракции приняли на заседании 24 января.
Замглавы Нижнего Новгорода, руководитель фракции Елизавета Солонченко предложила поддержать на январском заседании в советы директоров "Нижегородского водоканала" и "Теплоэнерго" те кандидатуры, которые были избраны в 2016 году.
Депутат Сергей Кондрашов предложил свою кандидатуру в "Теплоэнерго". Его поддержал коллега по партии Алексей Ситдиков, отметив, что гендиректор "Теплоэнерго" Александр Котельников может и не выдвигаться в совет, "и так являясь руководителем организации". Владимир Аношкин подчеркнул, что в таком случае он лишается права голоса на совете директоров.
По итогам обсуждения вопроса фракция приняла решение поддержать к выдвижению "старые" советы директоров. Против такого решения проголосовал Сергей Кондрашов, Андрей Ефремов воздержался. Остальные 20 присутствующих решение поддержали (всего во фракцию входят 32 человека).
Напомним, что в 2016 году в совет директоров "Нижегородского водоканала" от Гордумы были избраны
Владимир Аношкин, Дмитрий Барыкин, Карим Ибрагимов и Олег Сорокин, в совет директоров
"Теплоэнерго" - Алексей Гойхман, Андрей Дранишников, Александр Котельников и Марк Фельдман. Все они являются членами "Единой России".
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