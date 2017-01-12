ЕР предложит Гордуме не обновлять советы директоров "Нижегородского водоканала" и "Теплоэнерго" в 2017 году Экономика

Зал заседаний городской Думы Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Фракция "Единая Россия" предложит Гордуме не обновлять советы директоров ОАО "Нижегородский водоканал" и ОАО "Теплоэнерго" в 2017 году. Такое решение члены фракции приняли на заседании 24 января.



Замглавы Нижнего Новгорода, руководитель фракции Елизавета Солонченко предложила поддержать на январском заседании в советы директоров "Нижегородского водоканала" и "Теплоэнерго" те кандидатуры, которые были избраны в 2016 году.



Депутат Сергей Кондрашов предложил свою кандидатуру в "Теплоэнерго". Его поддержал коллега по партии Алексей Ситдиков, отметив, что гендиректор "Теплоэнерго" Александр Котельников может и не выдвигаться в совет, "и так являясь руководителем организации". Владимир Аношкин подчеркнул, что в таком случае он лишается права голоса на совете директоров.



По итогам обсуждения вопроса фракция приняла решение поддержать к выдвижению "старые" советы директоров. Против такого решения проголосовал Сергей Кондрашов, Андрей Ефремов воздержался. Остальные 20 присутствующих решение поддержали (всего во фракцию входят 32 человека).



Напомним, что в 2016 году в совет директоров "Нижегородского водоканала" от Гордумы Фракция "Единая Россия" предложит Гордуме не обновлять советы директоров ОАО "Нижегородский водоканал" и ОАО "Теплоэнерго" в 2017 году. Такое решение члены фракции приняли на заседании 24 января.Замглавы Нижнего Новгорода, руководитель фракции Елизавета Солонченко предложила поддержать на январском заседании в советы директоров "Нижегородского водоканала" и "Теплоэнерго" те кандидатуры, которые были избраны в 2016 году.Депутат Сергей Кондрашов предложил свою кандидатуру в "Теплоэнерго". Его поддержал коллега по партии Алексей Ситдиков, отметив, что гендиректор "Теплоэнерго" Александр Котельников может и не выдвигаться в совет, "и так являясь руководителем организации". Владимир Аношкин подчеркнул, что в таком случае он лишается права голоса на совете директоров.По итогам обсуждения вопроса фракция приняла решение поддержать к выдвижению "старые" советы директоров. Против такого решения проголосовал Сергей Кондрашов, Андрей Ефремов воздержался. Остальные 20 присутствующих решение поддержали (всего во фракцию входят 32 человека).Напомним, что в 2016 году в совет директоров "Нижегородского водоканала" от Гордумы были избраны Владимир Аношкин, Дмитрий Барыкин, Карим Ибрагимов и Олег Сорокин, в совет директоров "Теплоэнерго" - Алексей Гойхман, Андрей Дранишников, Александр Котельников и Марк Фельдман. Все они являются членами "Единой России".

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