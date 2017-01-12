Нижегородские органы МСУ могут подать заявки на поддержку местных инициатив до 20 февраля Общество





Согласно информации, в облправительстве подписано постановление о реализации в 2017 году проекта по поддержке местных инициатив. На реализацию проекта заложено



Как пояснил Антонов, для участия в конкурсе глава поселения должен провести собрания граждан, на которых определяются приоритетные проблемы. Затем выбирается наиболее важная проблема, определяется сумма, которую население готово собрать для софинансирования проекта, и формируется инициативная группа.



"Инициативная группа совместно с сотрудниками органов МСУ поселений готовят комплект документов для участия в конкурсе на получение субсидий из областного бюджета. Комплект документов направляется в конкурсную комиссию, образованную при правительстве региона. Обязательные условия участия в конкурсном отборе - софинансирование со стороны бюджета муниципального образования - не менее 20% и со стороны населения муниципального образования - не менее 5%", - подчеркнул Роман Антонов. Нижегородские органы МСУ могут подать заявки на поддержку местных инициатив до 20 февраля 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на замгубернатора Романа Антонова 24 января 2017 года.Согласно информации, в облправительстве подписано постановление о реализации в 2017 году проекта по поддержке местных инициатив. На реализацию проекта заложено 200 млн рублей Как пояснил Антонов, для участия в конкурсе глава поселения должен провести собрания граждан, на которых определяются приоритетные проблемы. Затем выбирается наиболее важная проблема, определяется сумма, которую население готово собрать для софинансирования проекта, и формируется инициативная группа."Инициативная группа совместно с сотрудниками органов МСУ поселений готовят комплект документов для участия в конкурсе на получение субсидий из областного бюджета. Комплект документов направляется в конкурсную комиссию, образованную при правительстве региона. Обязательные условия участия в конкурсном отборе - софинансирование со стороны бюджета муниципального образования - не менее 20% и со стороны населения муниципального образования - не менее 5%", - подчеркнул Роман Антонов.

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