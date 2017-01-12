Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в попытке похищения человека из-за выкупа Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в попытке похищения человека из-за выкупа. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции 24 января 2017 года.Согласно информации, в октябре 2015 года обвиняемый, испытывавший материальные трудности, решил похитить дочь гражданина, у которого была крупная сумма денег. Для этого он обратился к ранее незнакомому мужчине, предложив найти исполнителей похищения. Но мужчина искать исполнителей не стал, а обратился в полицию с сообщением о готовящемся преступлении.8 сентября 2016 года потерпевшая, осведомленная о готовящемся в отношении неё преступлении, вышла из подъезда своего дома в Канавинском районе и пошла в сторону подземного гаража. Обвиняемый в это время наблюдал за ней и сообщил по телефону "исполнителям", в роли которых выступили оперативники, о местонахождении девушки.Действуя в соответствии с полученными от обвиняемого указаниями, "исполнители" подъехали к гаражам и, создав видимость совершения похищения, один из них посадил потерпевшую на заднее сидение своего автомобиля. Таким образом, разработанный план был исполнен.Когда машина выехала из гаража, к ней подошел обвиняемый и, убедившись, что потерпевшая находится в авто, сел на переднее пассажирское сидение, и все проехали в гаражный бокс, подготовленный обвиняемым для удержания девушки. После этого обвиняемый был задержан оперативниками.Уголовное дело в отношении мужчины по обвинению в совершении преступления по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. "а, з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (организация и руководство совершением покушения на похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам) поступило в Канавинский районный суд Нижнего Новгорода.