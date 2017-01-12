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Общество

Фракция "ЕР" в нижегородской Думе определилась с кандидатурами в советы директоров ОАО "Парк "Приокский" и "ОДЖС"

24 января 2017 18:17  [53] Общество
(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Фракция "Единой России" в нижегородской Думе определилась со своими кандидатурами в советы директоров ОАО "Парк "Приокский" и ОАО "Объединенная дирекция по жилищному строительству". Такое решение члены фракции приняли на заседании 24 января 2017 года.

Замглавы Нижнего Новгорода, руководитель фракции Елизавета Солонченко сообщила, что предыдущий состав совета директоров "Парка "Приокский" покинул Владимир Панов в связи с избранием депутатом в Госдуму РФ.

"На завтрашнем заседании предлагаю поддержать членов "старого" совета: Алексея Боброва, Анну Круглову (ЕР) и Михаила Кузнецова ("Патриоты России"), а также Андрея Ефремова – вместо Владимира Панова", - отметила Солонченко.

В члены совета директоров "Объединенной дирекции по жилищному строительству" фракция планирует рекомендовать уже входивших в него Вячеслава Растеряева и Николая Ингликова, а кроме них - Игоря Нагорного и Юрия Яшенкова. Как рассказала Солонченко, депутат Дмитрий Кузин, ранее состоящий в совете, принял решение не выдвигаться в него вновь.

Напомним, в пока еще действующий совет директоров, кроме Ингликова, Растеряева и Кузина входит член фракции "Справедливая Россия" Валерий Гельжинис.

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