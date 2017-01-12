Ростелеком
Популярные комментарии за год
27 января 2016 13:18  [3903] "Три человека умерли от гриппа в Нижнем Новгороде в январе 2016 года", - Александр Разумовский
05 октября 2016 15:13  [3818] "Не исключаю, что Кириенко на новом посту вмешается в конфликт групп депутатов нижегородского Заксобрания", - Сергей Кочеров
02 ноября 2016 19:17  [3368] "Такое количество звезд, которые приедут на выставку в Нижний Новгород, в другом городе собрать было бы тяжело", - Сергей Казук
10 июня 2016 18:26  [3166] "Считаю целесообразной проверку законности безвозмездной передачи епархии усадьбы Приклонских-Рукавишниковых", - Жанна Потравко
06 июля 2016 15:31  [2760] "Справедливая Россия" рассчитывает получить не менее пяти мандатов по партсписку на выборах в ЗС НО", - Александр Бочкарев
28 ноября 2016 17:53  [2450] "Рано или поздно назначение Казачковой выльется в конфликт", - Константин Барановский
12 сентября 2016 15:52  [1997] "Завод Красный Якорь" будет иметь непосредственное отношение к решению задачи освоения Арктики", - Дмитрий Барыкин
29 марта 2016 19:11  [1980] "Нижегородская область - один из ведущих субъектов РФ", - Владимир Путин
31 марта 2016 13:14  [1928] "Запретов проведения культурных мероприятий и праздничных демонстраций на ул. Большой Покровской не будет", - Евгений Лебедев
26 августа 2016 19:00  [1850] "Крупные компании монополизируют малый бизнес, убивая экономику страны", - Ирина Хакамада
Последние новости рубрики Культура и отдых
24 января 2017 18:25  [47] "Должно пройти много времени, чтобы программы по сохранению деревянного зодчества начали работать", - Марина Бугрова
24 января 2017 18:12  [69] Депкульт рассчитывает провести реставрацию ряда объектов на Щелоковском хуторе в рамках 800-летия Нижнего Новгорода
24 января 2017 12:36  [726] Нижегородское отделение Союза дизайнеров России возглавила Ольга Рыхлова
23 января 2017 17:31  [253] Проект по сохранению двух башен и стен Нижегородского кремля выполнит ННГАСУ
20 января 2017 17:44  [401] Афиша культурных событий в Нижнем Новгороде с 20 по 27 января 2017 года
19 января 2017 16:02  [280] Обменные гастроли Нижегородского и Удмуртского театров пройдут в апреле 2017 года
18 января 2017 16:21  [431] Нижегородская администрация планирует разместить информщиты и электронные экраны к юбилею Горького в августе 2017 года
17 января 2017 16:31  [393] Премьерный показ спектакля "Фуршет после премьеры" пройдет в нижегородском театре "Комедия" 20 января
16 января 2017 19:52  [544] Нижегородский театр "Комедiя" начал репетировать новый спектакль "Безумный день, или Женитьба Фигаро" 16 января
16 января 2017 17:17  [357] Строительство II очереди Центра славянской культуры стартовало в селе Дивеево Нижегородской области
Культура и отдых

"Должно пройти много времени, чтобы программы по сохранению деревянного зодчества начали работать", - Марина Бугрова

24 января 2017 18:25  [47] Культура и отдых
Марина Бугрова (Фото: Соцсеть)

Марина Бугрова

Фото: Соцсеть

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) "Должно пройти много времени, чтобы программы по сохранению деревянного зодчества в России действительно начали работать", - об этом директор архитектурно-этнографического музея-заповедника "Щелоковский хутор" Марина Бугрова сообщила корреспонденту НИА "Нижний Новгород", комментируя планы по реставрации музейных объектов.

"На данный момент в музее-заповеднике "Щелоковский хутор" содержится 14 памятников деревянного зодчества. Часть из них в удовлетворительном состоянии, но большая часть нуждается в реконструкции. На территории Нижегородской области, без сомнения, есть достойные образцы деревянной архитектуры, которые можно было бы доставить в музей. Но многое зависит от того, кто является собственником того или иного объекта. Или от того, насколько сложно и затратно такие здания перемещать. Некоторые здания находятся в порядке, и их никуда не требуется увозить, они остаются на своей малой родине. О новых памятниках работники музея чаще всего узнают из фольклорных и этнографических экспедиций, которые регулярно организовываются с целью выявления и сохранения культурного наследия области", - отметила Бугрова.

"Несмотря на множество давних проблем с сохранением памятников архитектуры, общероссийская тенденция такова, что Министерство культуры РФ стало обращать куда больше внимания на вопросы реконструкции ценных деревянных строений, и даже начинают разрабатываться соответствующие программы. Но для того, чтобы эти программы заработали в полную силу, должно пройти немало времени", - подвела итог директор музея.

Напомним, что два деревянных памятника архитектуры планирует отреставрировать администрация Нижнего Новгорода в 2017 году.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph