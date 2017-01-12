"Должно пройти много времени, чтобы программы по сохранению деревянного зодчества начали работать", - Марина Бугрова Культура и отдых

Марина Бугрова Фото: Соцсеть (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) "Должно пройти много времени, чтобы программы по сохранению деревянного зодчества в России действительно начали работать", - об этом директор архитектурно-этнографического музея-заповедника "Щелоковский хутор" Марина Бугрова сообщила корреспонденту НИА "Нижний Новгород", комментируя планы по реставрации музейных объектов.



"На данный момент в музее-заповеднике "Щелоковский хутор" содержится 14 памятников деревянного зодчества. Часть из них в удовлетворительном состоянии, но большая часть нуждается в реконструкции. На территории Нижегородской области, без сомнения, есть достойные образцы деревянной архитектуры, которые можно было бы доставить в музей. Но многое зависит от того, кто является собственником того или иного объекта. Или от того, насколько сложно и затратно такие здания перемещать. Некоторые здания находятся в порядке, и их никуда не требуется увозить, они остаются на своей малой родине. О новых памятниках работники музея чаще всего узнают из фольклорных и этнографических экспедиций, которые регулярно организовываются с целью выявления и сохранения культурного наследия области", - отметила Бугрова.



"Несмотря на множество давних проблем с сохранением памятников архитектуры, общероссийская тенденция такова, что Министерство культуры РФ стало обращать куда больше внимания на вопросы реконструкции ценных деревянных строений, и даже начинают разрабатываться соответствующие программы. Но для того, чтобы эти программы заработали в полную силу, должно пройти немало времени", - подвела итог директор музея.



"Должно пройти много времени, чтобы программы по сохранению деревянного зодчества в России действительно начали работать", - об этом директор архитектурно-этнографического музея-заповедника "Щелоковский хутор" Марина Бугрова сообщила корреспонденту НИА "Нижний Новгород", комментируя планы по реставрации музейных объектов."На данный момент в музее-заповеднике "Щелоковский хутор" содержится 14 памятников деревянного зодчества. Часть из них в удовлетворительном состоянии, но большая часть нуждается в реконструкции. На территории Нижегородской области, без сомнения, есть достойные образцы деревянной архитектуры, которые можно было бы доставить в музей. Но многое зависит от того, кто является собственником того или иного объекта. Или от того, насколько сложно и затратно такие здания перемещать. Некоторые здания находятся в порядке, и их никуда не требуется увозить, они остаются на своей малой родине. О новых памятниках работники музея чаще всего узнают из фольклорных и этнографических экспедиций, которые регулярно организовываются с целью выявления и сохранения культурного наследия области", - отметила Бугрова."Несмотря на множество давних проблем с сохранением памятников архитектуры, общероссийская тенденция такова, что Министерство культуры РФ стало обращать куда больше внимания на вопросы реконструкции ценных деревянных строений, и даже начинают разрабатываться соответствующие программы. Но для того, чтобы эти программы заработали в полную силу, должно пройти немало времени", - подвела итог директор музея. Напомним , что два деревянных памятника архитектуры планирует отреставрировать администрация Нижнего Новгорода в 2017 году.

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