СУ СК проводит проверку по факту падения мужчины с девятого этажа в Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Согласно информации, днем 24 января около дома по ул. Циолковского в Дзержинске было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, погибший – мужчина 1987 года, проживавший в соседнем доме, зашел в подъезд 12-этажки и спрыгнул вниз с технической лоджии, расположенной на девятом этаже.
При осмотре тела погибшего телесных повреждений криминального характера следователи не обнаружили. Для выяснения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
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