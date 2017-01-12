СУ СК проводит проверку по факту падения мужчины с девятого этажа в Нижегородской области Происшествия

Фото: СК РФ

СУ СК проводит проверку по факту падения мужчины с девятого этажа в Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.Согласно информации, днем 24 января около дома по ул. Циолковского в Дзержинске было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, погибший – мужчина 1987 года, проживавший в соседнем доме, зашел в подъезд 12-этажки и спрыгнул вниз с технической лоджии, расположенной на девятом этаже.При осмотре тела погибшего телесных повреждений криминального характера следователи не обнаружили. Для выяснения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.