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Политика

Евгений Лазарев выдвинул свою кандидатуру во все пять избираемых нижегородской Думой 25 января советов директоров

25 января 2017 11:06  [106] Политика
Евгений Лазарев (Фото: НИА Нижний Новгород)

Евгений Лазарев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Депутат нижегородской Думы Евгений Лазарев (КПРФ) выдвинул свою кандидатуру во все пять избираемых 25 января советов директоров. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания Гордумы.

Сегодня Дума должна избрать свою половину (вторую назначает горадминистрация) советов директоров ПАО "Объединенная дирекция по жилищному строительству" (ОДЖС), ООО "Парк Приокский" и трех ОАО – "Нижегородский водоканал", "Теплоэнерго", "Подписные издания".

По данным вопросам будет проведено тайное голосование. В состав счетной комиссии избраны Василий Пушкин ("Единая Россия"), Николай Сатаев (КПРФ) и Валерий Гельжинис ("Справедливая Россия").

В совет директоров "ОДЖС" заявились Вячеслав Растеряев, Игорь Нагорный, Николай Ингликов, Юрий Яшенков ("Единая Россия") и Евгений Лазарев (КПРФ), в совет директоров "Нижегородского водоканала" – Владимир Аношкин, Дмитрий Барыкин, Карим Ибрагимов, Олег Сорокин ("ЕР"), Герман Карачевский (ЛДПР) и Евгений Лазарев, в "Теплоэнерго" – Алексей Гойхман, Марк Фельдман, Андрей Дранишников, Александр Котельников, Сергей Кондрашов (ЕР), Михаил Сухарев и Евгений Лазарев (КПРФ), в "Парк Приокский" – Анна Круглова, Алексей Бобров, Андрей Ефремов (ЕР), Михаил Кузнецов ("Патриоты России") и Евгений Лазарев.

В состав совета директоров ОАО "Подписные издания" выдвинул свою кандидатуру только Евгений Лазарев. Замглавы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко сообщила, что организация сейчас не ведет никакой деятельности, а также не владеет имуществом, поэтому фракция "ЕР" выдвигать свои кандидатуры не будет.

По данным на 11:00 идет рассмотрение вопросов повестки, после которых планируется провести голосование по советам директоров.

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