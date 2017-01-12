Нижегородская Дума согласовала Владимира Кропотина в должности главы Московского района Политика

Владимир Кропотин Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Нижегородская Дума согласовала Владимира Кропотина в должности главы Московского района. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания Гордумы 25 января.



За согласование этой кандидатуры на пост главы района проголосовало 36 из 39 присутствующих депутатов, против – один, двое воздержались.



СПРАВКА:

Владимир Аркадьевич Кропотин родился 4 декабря 1969 года. В 1991 году окончил Нижегородское высшее военное строительное командное училище, присвоена квалификация "Инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений".



В 2013 году получил диплом по специальности "Юриспруденция" в НОАНО ВПО "Институт бизнеса и политики". С 1993 по 2016 год проходил службу в ГУ МВД России по Нижегородской области.



С июня 2016 года работал в администрации Московского района. Нижегородская Дума согласовала Владимира Кропотина в должности главы Московского района. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания Гордумы 25 января.За согласование этой кандидатуры на пост главы района проголосовало 36 из 39 присутствующих депутатов, против – один, двое воздержались. Напомним , что экс-замглавы района Владимир Кропотин был назначен и.о. главы администрации Московского района в ноябре 2016 года. Предыдущий глава Геннадий Зотин покинул свою должность в мае 2016 года.СПРАВКА:Владимир Аркадьевич Кропотин родился 4 декабря 1969 года. В 1991 году окончил Нижегородское высшее военное строительное командное училище, присвоена квалификация "Инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений".В 2013 году получил диплом по специальности "Юриспруденция" в НОАНО ВПО "Институт бизнеса и политики". С 1993 по 2016 год проходил службу в ГУ МВД России по Нижегородской области.С июня 2016 года работал в администрации Московского района.

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