(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)
Нижегородская Дума согласовала Владимира Кропотина в должности главы Московского района. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания Гордумы 25 января.
За согласование этой кандидатуры на пост главы района проголосовало 36 из 39 присутствующих депутатов, против – один, двое воздержались. Напомним
, что экс-замглавы района Владимир Кропотин был назначен и.о. главы администрации Московского района в ноябре 2016 года. Предыдущий глава Геннадий Зотин покинул
свою должность в мае 2016 года.
СПРАВКА:
Владимир Аркадьевич Кропотин родился 4 декабря 1969 года. В 1991 году окончил Нижегородское высшее военное строительное командное училище, присвоена квалификация "Инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений".
В 2013 году получил диплом по специальности "Юриспруденция" в НОАНО ВПО "Институт бизнеса и политики". С 1993 по 2016 год проходил службу в ГУ МВД России по Нижегородской области.
С июня 2016 года работал в администрации Московского района.
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