Депутатский состав советов директоров "Нижегородского водоканала" и "Теплоэнерго" переизбран в полном составе Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Депутатский состав советов директоров "Нижегородского водоканала" и "Теплоэнерго" переизбран в полном составе. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания Гордумы Нижнего Новгорода 25 января 2017 года.



По данным вопросам было проведено тайное голосование. В состав счетной комиссии вошли Василий Пушкин ("Единая Россия"), Николай Сатаев (КПРФ) и Валерий Гельжинис ("Справедливая Россия").



В совет директоров "Нижегородского водоканала" заявились Владимир Аношкин, Дмитрий Барыкин, Карим Ибрагимов, Олег Сорокин (ЕР), Герман Карачевский (ЛДПР) и Евгений Лазарев (КПРФ), в "Теплоэнерго" – Алексей Гойхман, Марк Фельдман, Андрей Дранишников, Александр Котельников, Сергей Кондрашов (ЕР) и Евгений Лазарев.



По итогам голосования в совет директоров "Нижегородского водоканала" были избраны Аношкин (за него проголосовали 39 депутатов), Барыкин (36), Ибрагимов (35), Сорокин (33), в "Теплоэнерго" – Дранишников (37), Гойхман (37), Котельников (35) и Фельдман (35). Таким образом, депутатский состав советов директоров данных ОАО не изменился – эти же кандидатуры



Ранее сообщалось, что фракция партии "Единая Россия" считает верным Депутатский состав советов директоров "Нижегородского водоканала" и "Теплоэнерго" переизбран в полном составе. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания Гордумы Нижнего Новгорода 25 января 2017 года.По данным вопросам было проведено тайное голосование. В состав счетной комиссии вошли Василий Пушкин ("Единая Россия"), Николай Сатаев (КПРФ) и Валерий Гельжинис ("Справедливая Россия").В совет директоров "Нижегородского водоканала" заявились Владимир Аношкин, Дмитрий Барыкин, Карим Ибрагимов, Олег Сорокин (ЕР), Герман Карачевский (ЛДПР) и Евгений Лазарев (КПРФ), в "Теплоэнерго" – Алексей Гойхман, Марк Фельдман, Андрей Дранишников, Александр Котельников, Сергей Кондрашов (ЕР) и Евгений Лазарев.По итогам голосования в совет директоров "Нижегородского водоканала" были избраны Аношкин (за него проголосовали 39 депутатов), Барыкин (36), Ибрагимов (35), Сорокин (33), в "Теплоэнерго" – Дранишников (37), Гойхман (37), Котельников (35) и Фельдман (35). Таким образом, депутатский состав советов директоров данных ОАО не изменился – эти же кандидатуры избирались в 2016 году.Ранее сообщалось, что фракция партии "Единая Россия" считает верным не обновлять советы директоров ОАО "Нижегородский водоканал" и ОАО "Теплоэнерго" в 2017 году.

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