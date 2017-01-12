Евгений Лазарев избран нижегородской Думой единственным членом совета директоров ОАО "Подписные издания" Политика

Евгений Лазарев Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Евгений Лазарев избран нижегородской Думой единственным членом совета директоров ОАО "Подписные издания". Такое решение депутаты приняли на заседании 25 января 2017 года.



Ранее руководитель фракции "Единая Россия" Елизавета Солонченко сообщила, что ЕР







Также напомним, что на сегодняшнем заседании Думы Лазарев заявился Евгений Лазарев избран нижегородской Думой единственным членом совета директоров ОАО "Подписные издания". Такое решение депутаты приняли на заседании 25 января 2017 года.Ранее руководитель фракции "Единая Россия" Елизавета Солонченко сообщила, что ЕР не будет выдвигать кандидатуры в ОАО "Подписные издания". От других партий в состав совета директоров данной организации заявился только депутат Гордумы от КПРФ Евгений Лазарев. Его кандидатуру в ходе тайного голосования поддержали 34 из 39 присутствующих коллег-депутатов. Напомним , в феврале 2016 года сообщалось, что Дума Нижнего Новгорода рассматривает возможность ликвидации ОАО "Подписные издания".Также напомним, что на сегодняшнем заседании Думы Лазарев заявился во все пять советов директоров: ОАО "Нижегородский водоканал", ОАО "Теплоэнерго", ОАО "Подписные издания", ОДЖС и ООО "Парк Приокский".

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