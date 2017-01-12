Ростелеком
Последние новости рубрики Политика
25 января 2017 14:48  [40] "Администрации стоит подумать над созданием департамента по промышленности и предпринимательству", - Дмитрий Барыкин
25 января 2017 14:13  [82] "Документооборот в КУГИ с приходом Казачковой стал идти быстрее", - Герман Карачевский
25 января 2017 13:54  [102] Отдавать и так загруженному заму главы администрации по соцвопросам другие департаменты не очень разумно, - Игорь Богданов
25 января 2017 13:45  [81] Нижегородская Дума избрала свою половину членов совета директоров ООО "Парк Приокский"
25 января 2017 13:38  [94] Дума Нижнего Новгорода согласовала кандидатуры в совет директоров "Объединенной дирекции по жилищному строительству"
25 января 2017 12:52  [228] Евгений Лазарев избран нижегородской Думой единственным членом совета директоров ОАО "Подписные издания"
25 января 2017 12:38  [166] Депутатский состав советов директоров "Нижегородского водоканала" и "Теплоэнерго" переизбран в полном составе
25 января 2017 12:31  [128] Нижегородская Дума согласовала Владимира Кропотина в должности главы Московского района
25 января 2017 12:17  [218] Гордума согласовала Наталию Казачкову на посту замглавы администрации Нижнего Новгорода
25 января 2017 12:13  [174] Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин планирует впервые отчитаться перед Гордумой в марте 2017 года
Политика

Дума Нижнего Новгорода согласовала кандидатуры в совет директоров "Объединенной дирекции по жилищному строительству"

25 января 2017 13:38  [94] Политика
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Дума Нижнего Новгорода согласовала кандидатуры в совет директоров АО "Объединенная дирекция по жилищному строительству". Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания Гордумы 25 января 2017 года.

Фракция партии "Единая Россия" выдвинула в состав совета директоров Вячеслава Растеряева, Николая Ингликова, Игоря Нагорного и Юрия Яшенкова. От партии КПРФ желание войти в совет озвучил Евгений Лазарев. По итогам тайного голосования в совет директоров вошли депутаты-единороссы.

Напомним, в предыдущий состав совета директоров кроме вновь избранных Ингликова и Растеряева, входили член фракции "Справедливая Россия" Валерий Гельжинис и член "ЕР" Дмитрий Кузин, который в январе 2017 года не стал выдвигаться в совет директоров снова. Директором АО является Игорь Матвеенко, который занимал данную должность и до преобразования "ОДЖС" из муниципального предприятия (МП) в акционерное общество (АО) в июле 2016 года.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph