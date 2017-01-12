Дума Нижнего Новгорода согласовала кандидатуры в совет директоров "Объединенной дирекции по жилищному строительству" Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Дума Нижнего Новгорода согласовала кандидатуры в совет директоров АО "Объединенная дирекция по жилищному строительству". Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания Гордумы 25 января 2017 года.



Фракция партии "Единая Россия" выдвинула в состав совета директоров Вячеслава Растеряева, Николая Ингликова, Игоря Нагорного и Юрия Яшенкова. От партии КПРФ желание войти в совет озвучил Евгений Лазарев. По итогам тайного голосования в совет директоров вошли депутаты-единороссы.



Дума Нижнего Новгорода согласовала кандидатуры в совет директоров АО "Объединенная дирекция по жилищному строительству". Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания Гордумы 25 января 2017 года.Фракция партии "Единая Россия" выдвинула в состав совета директоров Вячеслава Растеряева, Николая Ингликова, Игоря Нагорного и Юрия Яшенкова. От партии КПРФ желание войти в совет озвучил Евгений Лазарев. По итогам тайного голосования в совет директоров вошли депутаты-единороссы. Напомним , в предыдущий состав совета директоров кроме вновь избранных Ингликова и Растеряева, входили член фракции "Справедливая Россия" Валерий Гельжинис и член "ЕР" Дмитрий Кузин, который в январе 2017 года не стал выдвигаться в совет директоров снова. Директором АО является Игорь Матвеенко, который занимал данную должность и до преобразования "ОДЖС" из муниципального предприятия (МП) в акционерное общество (АО) в июле 2016 года.

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