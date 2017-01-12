(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)
Городская Дума Нижнего Новгорода
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Нижегородская Дума избрала свою половину членов совета директоров ООО "Парк Приокский". Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании Гордумы 25 января.
По данному вопросу проводилось тайное голосование. В состав счетной комиссии по решению депутатов вошли Василий Пушкин ("Единая Россия"), Николай Сатаев (КПРФ) и Валерий Гельжинис ("Справедливая Россия").
В совет директоров ООО "Парк Приокский" заявились Анна Круглова, Алексей Бобров, Андрей Ефремов (ЕР), Михаил Кузнецов ("Патриоты России") и Евгений Лазарев (КПРФ). По итогам голосования в совет директоров вошли Круглова (за нее проголосовало 37 из 39 присутствующих депутатов), Бобров (37), Кузнецов (37) и Ефремов (36).
Напомним
, в предыдущий состав совета директоров "Парка "Приокский" входили Алексей Бобров, Анна Круглова, Михаил Кузнецов и Владимир Панов. Последний покинул его осенью 2016 года в связи с избранием депутатом в Госдуму РФ.
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