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Политика

Нижегородская Дума избрала свою половину членов совета директоров ООО "Парк Приокский"

25 января 2017 13:45  [82] Политика
Городская Дума Нижнего Новгорода (Фото: НИА Нижний Новгород)

Городская Дума Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Нижегородская Дума избрала свою половину членов совета директоров ООО "Парк Приокский". Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании Гордумы 25 января.

По данному вопросу проводилось тайное голосование. В состав счетной комиссии по решению депутатов вошли Василий Пушкин ("Единая Россия"), Николай Сатаев (КПРФ) и Валерий Гельжинис ("Справедливая Россия").

В совет директоров ООО "Парк Приокский" заявились Анна Круглова, Алексей Бобров, Андрей Ефремов (ЕР), Михаил Кузнецов ("Патриоты России") и Евгений Лазарев (КПРФ). По итогам голосования в совет директоров вошли Круглова (за нее проголосовало 37 из 39 присутствующих депутатов), Бобров (37), Кузнецов (37) и Ефремов (36).

Напомним, в предыдущий состав совета директоров "Парка "Приокский" входили Алексей Бобров, Анна Круглова, Михаил Кузнецов и Владимир Панов. Последний покинул его осенью 2016 года в связи с избранием депутатом в Госдуму РФ.

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