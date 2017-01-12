Отдавать и так загруженному заму главы администрации по соцвопросам другие департаменты не очень разумно, - Игорь Богданов

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)
"Отдавать и так загруженному заму главы администрации по соцвопросам другие департаменты не очень разумно", - заявил НИА "Нижний Новгород" председатель фракции партии "Справедливая Россия" в Гордуме, директор школы №91 Игорь Богданов, комментируя перераспределение полномочий между заместителями сити-менеджера, 25 января 2017 года.
На сегодняшнем заседании Гордумы в ведение заместителя сити-менеджера по соцвопросам Наталии Казачковой были переданы комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) и департамент правового обеспечения – из ведения заместителя по экономике Ирины Кудрявцевой и из непосредственного ведения главы администрации Сергея Белова соответственно.
По мнению Игоря Богданова, "социальная сфера - настолько объемный "кусок", что ее должен курировать заместитель сити-менеджера, который занимался бы только этим вопросом".
"Отдавать и так загруженному заместителю главы администрации по соцвопросам другие департаменты – не самое разумное решение", - подчеркнул депутат.
Напомним
, что 25 января Дума Нижнего Новгорода согласовала передачу КУГИ и правового департамента в блок зама сити-менеджера по соцвопросам. За принятие данных решений проголосовало 37 из 39 присутствующих, двое - против. За согласование же Наталии Казачковой на данном посту проголосовали
все присутствующие на заседании депутаты.
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