Отдавать и так загруженному заму главы администрации по соцвопросам другие департаменты не очень разумно, - Игорь Богданов Политика

Игорь Богданов Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) "Отдавать и так загруженному заму главы администрации по соцвопросам другие департаменты не очень разумно", - заявил НИА "Нижний Новгород" председатель фракции партии "Справедливая Россия" в Гордуме, директор школы №91 Игорь Богданов, комментируя перераспределение полномочий между заместителями сити-менеджера, 25 января 2017 года.



На сегодняшнем заседании Гордумы в ведение заместителя сити-менеджера по соцвопросам Наталии Казачковой были переданы комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) и департамент правового обеспечения – из ведения заместителя по экономике Ирины Кудрявцевой и из непосредственного ведения главы администрации Сергея Белова соответственно.



По мнению Игоря Богданова, "социальная сфера - настолько объемный "кусок", что ее должен курировать заместитель сити-менеджера, который занимался бы только этим вопросом".



"Отдавать и так загруженному заместителю главы администрации по соцвопросам другие департаменты – не самое разумное решение", - подчеркнул депутат.



"Отдавать и так загруженному заму главы администрации по соцвопросам другие департаменты не очень разумно", - заявил НИА "Нижний Новгород" председатель фракции партии "Справедливая Россия" в Гордуме, директор школы №91 Игорь Богданов, комментируя перераспределение полномочий между заместителями сити-менеджера, 25 января 2017 года.На сегодняшнем заседании Гордумы в ведение заместителя сити-менеджера по соцвопросам Наталии Казачковой были переданы комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) и департамент правового обеспечения – из ведения заместителя по экономике Ирины Кудрявцевой и из непосредственного ведения главы администрации Сергея Белова соответственно.По мнению Игоря Богданова, "социальная сфера - настолько объемный "кусок", что ее должен курировать заместитель сити-менеджера, который занимался бы только этим вопросом"."Отдавать и так загруженному заместителю главы администрации по соцвопросам другие департаменты – не самое разумное решение", - подчеркнул депутат. Напомним , что 25 января Дума Нижнего Новгорода согласовала передачу КУГИ и правового департамента в блок зама сити-менеджера по соцвопросам. За принятие данных решений проголосовало 37 из 39 присутствующих, двое - против. За согласование же Наталии Казачковой на данном посту проголосовали все присутствующие на заседании депутаты.

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