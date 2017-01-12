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Политика

"Документооборот в КУГИ с приходом Казачковой стал идти быстрее", - Герман Карачевский

25 января 2017 14:13  [83] Политика
Герман Карачевский (Фото: НИА Нижний Новгород)

Герман Карачевский

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) "Документооборот в КУГИ с приходом Наталии Казачковой стал идти быстрее", - заявил НИА "Нижний Новгород" руководитель фракции ЛДПР в Гордуме Герман Карачевский, комментируя перераспределение полномочий между заместителями сити-менеджера, 25 января 2017 года.

На сегодняшнем заседании Гордумы в ведение заместителя главы администрации по соцвопросам Наталии Казачковой были переданы комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) и департамент правового обеспечения – из ведения заместителя по экономике Ирины Кудрявцевой и из непосредственного ведения главы администрации Сергея Белова соответственно.

Герман Карачевский отметил, что поддерживает данное решение. По его мнению, Наталия Казачкова справится с возросшим объемом полномочий.

"Имущественными вопросами она занималась в облправительстве, они для нее не новы. Что касается правового департамента: работа КУГИ тесно связана с юридическими вопросами - это и правильное составление конкурсной документации, и оформление договоров аренды, а потому совместная передача этих двух департаментов в блок Казачковой целесообразна. Вижу, что с ее приходом дела уже сейчас пошли лучше - даже с быстротой прохождения документов. Потому что сложности с этим в КУГИ периодически длились месяцами", - подчеркнул Герман Карачевский.

Напомним, что 25 января Дума Нижнего Новгорода согласовала передачу КУГИ и правового департамента в блок зама сити-менеджера по соцвопросам. За принятие данных решений проголосовало 37 из 39 присутствующих, двое - против. За согласование же Наталии Казачковой на данном посту проголосовали все присутствующие на заседании депутаты.

Напомним также, что горадминистрация судится с возглавляемым Карачевским НООО "Новый город" из-за здания на ул.Стрелка, д1.

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