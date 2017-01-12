Двадцать человек эвакуированы из-за пожара в нижегородском пабе "Шустрый шмэль" 25 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко)

Пожар в пабе "Шустрый шмэль" произошел в центре Нижнего Новгорода 25 января 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.Согласно информации, сообщение о возгорании в здании по адресу ул. Алексеевская, 13, где расположено заведение, поступило в 13:10. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, к моменту прибытия которых в пабе наблюдалось задымление. В 13:45 возгорание локализовали. Со второго этажа здания эвакуировали 20 человек.В самом кафе на момент пожара посетителей не было, в результате происшествия никто не пострадал. В тушении пожара МЧС задействовало десять единиц техники и 30 человек личного состава.По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.