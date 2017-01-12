Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
25 января 2017 14:57  [8] Количество ДТП по вине водителей нижегородских автобусов выросло на 60% в за 2016 год
25 января 2017 14:39  [212] Двадцать человек эвакуированы из-за пожара в нижегородском пабе "Шустрый шмэль" 25 января
25 января 2017 14:05  [60] Количество погибших на дорогах Нижегородской области в 2016 году впервые за 20 лет не превысило 500 человек
25 января 2017 11:38  [233] Виновник гибели в ДТП депутата Гордумы Кстова Нижегородской области приговорен почти к трем годам поселения
25 января 2017 10:45  [364] Руководитель "Свидетелей Иеговы" в Дзержинске Нижегородской области оштрафован за экстремистские брошюры
25 января 2017 10:00  [128] Отравившийся продуктами горения на пожаре в Кстове Нижегородской области пенсионер госпитализирован 24 января
24 января 2017 18:31  [552] СУ СК проводит проверку по факту падения мужчины с девятого этажа в Нижегородской области
24 января 2017 17:54  [248] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в попытке похищения человека из-за выкупа
24 января 2017 13:34  [316] Суд отказал пострадавшему от пыток в полиции нижегородцу в увеличении размера компенсации
24 января 2017 10:47  [347] Следователи проводят проверку по факту гибели годовалого мальчика на пожаре на Бору Нижегородской области
Происшествия

Двадцать человек эвакуированы из-за пожара в нижегородском пабе "Шустрый шмэль" 25 января

25 января 2017 14:39  [212] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Пожар в пабе "Шустрый шмэль" произошел в центре Нижнего Новгорода 25 января 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, сообщение о возгорании в здании по адресу ул. Алексеевская, 13, где расположено заведение, поступило в 13:10. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, к моменту прибытия которых в пабе наблюдалось задымление. В 13:45 возгорание локализовали. Со второго этажа здания эвакуировали 20 человек.

В самом кафе на момент пожара посетителей не было, в результате происшествия никто не пострадал. В тушении пожара МЧС задействовало десять единиц техники и 30 человек личного состава.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Теги:
МЧС Пожар
Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph