"Администрации стоит подумать над созданием департамента по промышленности и предпринимательству", - Дмитрий Барыкин

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)
"Администрации стоит подумать над созданием департамента по промышленности и предпринимательству", - заявил НИА "Нижний Новгород" председатель комиссии Гордумы по экономике Дмитрий Барыкин ("Единая Россия"), комментируя принятые 25 января изменения в структуре администрации Нижнего Новгорода.
На сегодняшнем заседании Гордумы в ведение заместителя главы администрации по соцвопросам Наталии Казачковой были переданы комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) и департамент правового обеспечения – из ведения заместителя по экономике Ирины Кудрявцевой и из непосредственного ведения главы администрации Сергея Белова соответственно.
Дмитрий Барыкин отметил, что поддерживает это решение. "Казачкова имеет большой опыт в имущественных и земельных вопросах, так как долгое время занималась ими в правительстве Нижегородской области. Эти полномочия и были ей переданы для более эффективного управления", - подчеркнул депутат.
При этом Барыкин добавил, что администрации Нижнего Новгорода стоит подумать над созданием департамента по промышленности и предпринимательству, выделив эти полномочия из департамента по экономическому развитию, предпринимательству и закупкам.
Напомним
, что 25 января Дума Нижнего Новгорода согласовала передачу КУГИ и правового департамента в блок зама сити-менеджера по соцвопросам. За принятие данных решений проголосовало 37 из 39 присутствующих, двое - против. За согласование же Наталии Казачковой на данном посту проголосовали
все присутствующие на заседании депутаты.
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