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Политика

"Перераспределение полномочий в администрации может привести к уходу с поста Ирины Кудрявцевой", - Евгений Лазарев

25 января 2017 15:37  [132] Политика
Евгений Лазарев (Фото: НИА Нижний Новгород)

Евгений Лазарев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) "Перераспределение полномочий в администрации может привести к уходу с поста Ирины Кудрявцевой", - заявил НИА "Нижний Новгород" депутат Гордумы от КПРФ Евгений Лазарев, комментируя принятые 25 января 2017 года изменения в структуре администрации Нижнего Новгорода.

На заседании Гордумы 25 января в ведение заместителя главы администрации по соцвопросам Наталии Казачковой были переданы комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) и департамент правового обеспечения – из ведения заместителя по экономике Ирины Кудрявцевой и из непосредственного ведения главы администрации Сергея Белова соответственно.

По мнению Евгения Лазарева, сегодняшнее перераспределение полномочий может привести к тому, что "зам по экономике Ирина Кудрявцева задумается о своей роли в "команде Белова" и над тем, насколько ее в этой команде ценят".

"У Ирины Вячеславовны, по сути, остаются только экономический и финансовый департаменты. На мой взгляд, заместитель по экономическим вопросам должен держать в своих руках все рычаги воздействия на наполняемость городского бюджета. Перераспределение полномочий может в итоге привести к тому, что Кудрявцева покинет свой пост", - считает Евгений Лазарев.

Депутат также отметил, что передача "такого объема полномочий заместителю главы администрации по соцвопросам – это доверие авансом, при этом функционально оправданно, что Казачковой передается КУГИ – она работала в областном правительстве с имущественными и земельными вопросами".

"До этого глава администрации также сообщал, что Наталия Казачкова на новом посту будет курировать муниципально-частное партнерство. Как я понимаю, администрация будет делать первые шаги в этом направлении, и хотелось бы услышать в ближайшее время, что это будут за шаги", - добавил Евгений Лазарев.

Напомним, что 25 января Дума Нижнего Новгорода согласовала передачу КУГИ и правового департамента в блок зама сити-менеджера по соцвопросам. За принятие данных решений проголосовало 37 из 39 присутствующих, двое - против. За согласование же Наталии Казачковой на данном посту проголосовали все присутствующие на заседании депутаты.

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