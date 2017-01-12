"Перераспределение полномочий в администрации может привести к уходу с поста Ирины Кудрявцевой", - Евгений Лазарев Политика

Евгений Лазарев Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) "Перераспределение полномочий в администрации может привести к уходу с поста Ирины Кудрявцевой", - заявил НИА "Нижний Новгород" депутат Гордумы от КПРФ Евгений Лазарев, комментируя принятые 25 января 2017 года изменения в структуре администрации Нижнего Новгорода.



На заседании Гордумы 25 января в ведение заместителя главы администрации по соцвопросам Наталии Казачковой были переданы комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) и департамент правового обеспечения – из ведения заместителя по экономике Ирины Кудрявцевой и из непосредственного ведения главы администрации Сергея Белова соответственно.



По мнению Евгения Лазарева, сегодняшнее перераспределение полномочий может привести к тому, что "зам по экономике Ирина Кудрявцева задумается о своей роли в "команде Белова" и над тем, насколько ее в этой команде ценят".



"У Ирины Вячеславовны, по сути, остаются только экономический и финансовый департаменты. На мой взгляд, заместитель по экономическим вопросам должен держать в своих руках все рычаги воздействия на наполняемость городского бюджета. Перераспределение полномочий может в итоге привести к тому, что Кудрявцева покинет свой пост", - считает Евгений Лазарев.



Депутат также отметил, что передача "такого объема полномочий заместителю главы администрации по соцвопросам – это доверие авансом, при этом функционально оправданно, что Казачковой передается КУГИ – она работала в областном правительстве с имущественными и земельными вопросами".



"До этого глава администрации также сообщал, что Наталия Казачкова на новом посту будет курировать муниципально-частное партнерство. Как я понимаю, администрация будет делать первые шаги в этом направлении, и хотелось бы услышать в ближайшее время, что это будут за шаги", - добавил Евгений Лазарев.



"Перераспределение полномочий в администрации может привести к уходу с поста Ирины Кудрявцевой", - заявил НИА "Нижний Новгород" депутат Гордумы от КПРФ Евгений Лазарев, комментируя принятые 25 января 2017 года изменения в структуре администрации Нижнего Новгорода.На заседании Гордумы 25 января в ведение заместителя главы администрации по соцвопросам Наталии Казачковой были переданы комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) и департамент правового обеспечения – из ведения заместителя по экономике Ирины Кудрявцевой и из непосредственного ведения главы администрации Сергея Белова соответственно.По мнению Евгения Лазарева, сегодняшнее перераспределение полномочий может привести к тому, что "зам по экономике Ирина Кудрявцева задумается о своей роли в "команде Белова" и над тем, насколько ее в этой команде ценят"."У Ирины Вячеславовны, по сути, остаются только экономический и финансовый департаменты. На мой взгляд, заместитель по экономическим вопросам должен держать в своих руках все рычаги воздействия на наполняемость городского бюджета. Перераспределение полномочий может в итоге привести к тому, что Кудрявцева покинет свой пост", - считает Евгений Лазарев.Депутат также отметил, что передача "такого объема полномочий заместителю главы администрации по соцвопросам – это доверие авансом, при этом функционально оправданно, что Казачковой передается КУГИ – она работала в областном правительстве с имущественными и земельными вопросами"."До этого глава администрации также сообщал, что Наталия Казачкова на новом посту будет курировать муниципально-частное партнерство. Как я понимаю, администрация будет делать первые шаги в этом направлении, и хотелось бы услышать в ближайшее время, что это будут за шаги", - добавил Евгений Лазарев. Напомним , что 25 января Дума Нижнего Новгорода согласовала передачу КУГИ и правового департамента в блок зама сити-менеджера по соцвопросам. За принятие данных решений проголосовало 37 из 39 присутствующих, двое - против. За согласование же Наталии Казачковой на данном посту проголосовали все присутствующие на заседании депутаты.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+