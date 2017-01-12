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Культура и отдых

"Ростелеком" в Нижнем Новгороде подарит финалисткам межвузовского конкурса "Татьянин день" специальные призы 25 января

25 января 2017 16:05  [40] Культура и отдых

ПАО "Ростелеком" в Нижнем Новгороде подарит финалисткам межвузовского конкурса "Татьянин день-2017" специальные призы 25 января. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Праздничное мероприятие, посвященное Дню российского студенчества, пройдет в нижегородском ТЮЗе. Для финалисток конкурса компания "Ростелеком" подготовила специальные призы и сувениры.

Согласно информации, участницам предстоит продемонстрировать свои таланты в конкурсе чтения отрывка из романа "Евгений Онегин", конкурсе костюма "Сделано в СССР" и конкурсе творческих способностей "Татьяна сегодня". Девушек будет оценивать профессиональное жюри, состоящее из актеров, режиссеров и хореографов города.

"Во время мероприятия участники и зрители конкурса смогут не только отдохнуть и весело провести время, но и получить актуальную информацию о работе и вакансиях в "Ростелекоме". Также представители компании расскажут студентам о наиболее выгодных предложениях и акциях, помогут подобрать оптимальный вариант сервисов и услуг связи, оформить заявку на подключение", - отмечается в сообщении.

В концертном блоке конкурса выступят лучшие студенческие коллективы и исполнители из организаций высшего образования, ставшие лауреатами Нижегородского областного фестиваля студенческого творчества "Студенческая весна-2016".

Участие в студенческом мероприятии примут представительницы шести вузов Нижнего Новгорода.

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