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Почему руководитель Нижегородского района Игорь Согин сохранит свой пост, - анонс газеты "Нижегородский рабочий"

25 января 2017 16:14  [71] Общество
Личный рейтинг главы администрации города Сергея Белова по работе районов и почему, по мнению источника "НР", руководитель Нижегородского района Игорь Согин сохранит свой пост – подробности в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий" от 25 января 2017 года.

На минувшей неделе главной городской новостью стала смена главы одного из центральных районов Нижнего Новгорода — Советского. Бывший руководитель района Денис Новиков подал в отставку, его место занял Валерий Исаев. Как уже писал "Нижегородский рабочий", ни в какие времена муниципалитет не знал таких кадровых зачисток, как с появлением в администрации Сергея Белова. Из "старой гвардии" свой пост сохранил пока только глава Нижегородского района Игорь Согин. Сити-менеджер не критикует его в открытую, да и источники "НР" в мэрии считают, что главу такого знакового района давно бы уже поменяли, если бы было подобное намерение. Как сегодня глава администрации оценивает работу своих замов в районах, как сами руководители на местах отчитываются прессе о своей работе, читайте в материале Татьяны Журавлевой.

В Нижнем Новгороде тоже есть своя печальная статистика: всего с начала 2016 года произошло 17 случаев утечки и отравления газом, в результате которых пострадали 37 человек, двое погибли. С наступлением нового года трагедии продолжились: 22 января в Нижнем от утечки газа пострадала семья, в том числе ребенок. Почему же до сих пор в областном центре происходят подобные ЧП? "Нижегородский рабочий" попробовал разобраться, кто и как сегодня в городе работает над тем, чтобы мы могли эксплуатировать плиты и колонки и при этом спать спокойно. Каким образом администрация города осуществляет рейды по домам граждан с проверками заключения договоров с газовщиками, как работают специальные штабы в районах, и почему власть не дает гарантий, что ЧП с бытовым газом в городе не будет, читайте в свежем номере "Нижегородского рабочего".

Сказочная птица феникс на самом деле существует, и более того – живет в Нижнем Новгороде! 28 января вступает в свои права год Огненного петуха по восточному календарю, и нижегородка Ирина Захарова верит, что этот год принесет удачу ее семье. Ведь уже несколько лет они с мужем разводят декоративных петухов редчайшей породы – феникс. Карликовая птица с красивым, богатым оперением способна отращивать хвост длиной до 12 метров. И даже если его подрезать на зиму, к лету он снова превращается в длиннющий шлейф. Подробности - в статье Яны Ляминой.

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