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Общество

Прокуратура внесла очередное представление нижегородскому сити-менеджеру Сергею Белову за плохое состояние дорог

25 января 2017 16:30  [138] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура внесла очередное представление нижегородскому сити-менеджеру Сергею Белову за плохое состояние дорог. Об этом сообщила прокуратура Нижнего Новгорода 25 января 2017 года.

На содержание дорог бюджетом города на 2017 год предусмотрено более 1 млрд рублей, что, по данным ведомства, на 30% больше, чем в прошлом году.

"Вместе с тем улучшения состояния законности в сфере обеспечения чистоты и порядка в январе 2017 года не наблюдается. На территории всех районов Нижнего Новгорода имеют место многочисленные факты ненадлежащей уборки от снега улично-дорожной сети. Выявлены улицы, уборка которых с начала зимнего периода производилась крайне редко или не производилась вовсе", - отмечается в сообщении.

С начала 2017 года в городские учреждения здравоохранения обратилось 713 человек, получивших травмы на обледеневших тротуарах и дорогах. Кроме того, по данным надзорного ведомства, отмечается значительное количество ДТП, "сопутствующими условиями совершения которых явилось ненадлежащее состояние улично-дорожной сети".

Главе администрации Нижнего Новгорода Сергею Белову внесено очередное представление об устранении нарушений закона.

Также сообщается, что за истекший период за нарушения требований к зимнему содержанию автодорог и улиц города 180 должностных и 22 юридических лица привлечены к административной ответственности.

"Однако деятельность контролирующих органов не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, так как не в должной мере влияет на улучшение состояния законности", - считает прокуратура.

Надзорное ведомство поясняет, что, в частности, несмотря на то, что многие дороги по-прежнему занесены снегом и имеют наледь, согласно сведениям ГИБДД, все ранее выданные предписания исполнены, "что свидетельствует о формальном подходе в принятии мер реагирования лишь по отдельным участкам улично-дорожной сети".

"Сотрудниками ГИБДД проверками не охвачены все улицы города, при этом юрлица зачастую к административной ответственности не привлекаются, предписания не выдаются, представления по устранению причин и условий, способствующих допущенным правонарушениям, не вносятся", - отмечается в пресс-релизе.

В связи с этим начальнику УМВД России по Нижнему Новгороду Владиславу Пронину также внесено представление.

Напомним также, что прокуратура внесла представление главе администрации Нижнего Новгорода Сергею Белову за плохое состояние дорог в мае 2016 года.

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