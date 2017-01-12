Прокуратура внесла очередное представление нижегородскому сити-менеджеру Сергею Белову за плохое состояние дорог Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"



На содержание дорог бюджетом города на 2017 год предусмотрено



"Вместе с тем улучшения состояния законности в сфере обеспечения чистоты и порядка в январе 2017 года не наблюдается. На территории всех районов Нижнего Новгорода имеют место многочисленные факты ненадлежащей уборки от снега улично-дорожной сети. Выявлены улицы, уборка которых с начала зимнего периода производилась крайне редко или не производилась вовсе", - отмечается в сообщении.



С начала 2017 года в городские учреждения здравоохранения обратилось 713 человек, получивших травмы на обледеневших тротуарах и дорогах. Кроме того, по данным надзорного ведомства, отмечается значительное количество ДТП, "сопутствующими условиями совершения которых явилось ненадлежащее состояние улично-дорожной сети".



Главе администрации Нижнего Новгорода Сергею Белову внесено очередное представление об устранении нарушений закона.



Также сообщается, что за истекший период за нарушения требований к зимнему содержанию автодорог и улиц города 180 должностных и 22 юридических лица привлечены к административной ответственности.



"Однако деятельность контролирующих органов не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, так как не в должной мере влияет на улучшение состояния законности", - считает прокуратура.



Надзорное ведомство поясняет, что, в частности, несмотря на то, что многие дороги по-прежнему занесены снегом и имеют наледь, согласно сведениям ГИБДД, все ранее выданные предписания исполнены, "что свидетельствует о формальном подходе в принятии мер реагирования лишь по отдельным участкам улично-дорожной сети".



"Сотрудниками ГИБДД проверками не охвачены все улицы города, при этом юрлица зачастую к административной ответственности не привлекаются, предписания не выдаются, представления по устранению причин и условий, способствующих допущенным правонарушениям, не вносятся", - отмечается в пресс-релизе.



В связи с этим начальнику УМВД России по Нижнему Новгороду Владиславу Пронину также внесено представление.



Напомним также, что прокуратура внесла представление главе администрации Нижнего Новгорода Сергею Белову за плохое состояние дорог Прокуратура внесла очередное представление нижегородскому сити-менеджеру Сергею Белову за плохое состояние дорог. Об этом сообщила прокуратура Нижнего Новгорода 25 января 2017 года.На содержание дорог бюджетом города на 2017 год предусмотрено более 1 млрд рублей , что, по данным ведомства, на 30% больше, чем в прошлом году."Вместе с тем улучшения состояния законности в сфере обеспечения чистоты и порядка в январе 2017 года не наблюдается. На территории всех районов Нижнего Новгорода имеют место многочисленные факты ненадлежащей уборки от снега улично-дорожной сети. Выявлены улицы, уборка которых с начала зимнего периода производилась крайне редко или не производилась вовсе", - отмечается в сообщении.С начала 2017 года в городские учреждения здравоохранения обратилось 713 человек, получивших травмы на обледеневших тротуарах и дорогах. Кроме того, по данным надзорного ведомства, отмечается значительное количество ДТП, "сопутствующими условиями совершения которых явилось ненадлежащее состояние улично-дорожной сети".Главе администрации Нижнего Новгорода Сергею Белову внесено очередное представление об устранении нарушений закона.Также сообщается, что за истекший период за нарушения требований к зимнему содержанию автодорог и улиц города 180 должностных и 22 юридических лица привлечены к административной ответственности."Однако деятельность контролирующих органов не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, так как не в должной мере влияет на улучшение состояния законности", - считает прокуратура.Надзорное ведомство поясняет, что, в частности, несмотря на то, что многие дороги по-прежнему занесены снегом и имеют наледь, согласно сведениям ГИБДД, все ранее выданные предписания исполнены, "что свидетельствует о формальном подходе в принятии мер реагирования лишь по отдельным участкам улично-дорожной сети"."Сотрудниками ГИБДД проверками не охвачены все улицы города, при этом юрлица зачастую к административной ответственности не привлекаются, предписания не выдаются, представления по устранению причин и условий, способствующих допущенным правонарушениям, не вносятся", - отмечается в пресс-релизе.В связи с этим начальнику УМВД России по Нижнему Новгороду Владиславу Пронину также внесено представление.Напомним также, что прокуратура внесла представление главе администрации Нижнего Новгорода Сергею Белову за плохое состояние дорог в мае 2016 года

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