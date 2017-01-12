Прокуратура не выявила правовых оснований для проверки руководителя НПАТ Дмитрия Цыганкова на конфликт интересов

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)
Прокуратура не выявила правовых оснований для проверки руководителя МП "НПАТ" Дмитрия Цыганкова на конфликт интересов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в прокуратуре Нижегородского района Нижнего Новгорода, отвечая на запрос агентства.
Согласно данным ЕГРЮЛ, руководитель муниципального предприятия (МП) "Нижегородпассажиравтотранс" Дмитрий Цыганков, назначенный
в феврале 2016 года, продолжает оставаться генеральным директором ЗАО "ВЕРТИКАЛЬ ПРОМ ИНВЕСТ". Согласно ФЗ №161, руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, заниматься предпринимательской деятельностью.
В администрации Нижнего Новгорода в декабре 2016 года сообщали
, что Цыганков не является гендиректором предприятия – он временно исполняет его обязанности и замещает должность первого заместителя гендиректора.
Прокуратура подтвердила информацию администрации, добавив, что, так как Цыганков не является руководителем муниципального предприятия, требования ч.2. ст.21 ФЗ №161 "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" на него не распространяется.
Напомним
, согласно данным на сайте Арбитражного суда Нижегородской области, 1 июня 2016 года Дмитрий Цыганков обратился в суд с заявлением об утверждении мирового соглашения и прекращения производства по делу о его банкротстве. Долг Цыганкова перед кредиторами вместо с суммой пеней и штрафов составляет порядка 125 млн рублей. сообщается, что в 2012 году ИП Цыганков Д.В. был признан несостоятельным.
В декабре 2016 года глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, что пока не намерен утверждать
назначенного почти год назад Дмитрия Цыганкова в должности руководителя муниципального предприятия.
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