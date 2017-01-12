Прокуратура не выявила правовых оснований для проверки руководителя НПАТ Дмитрия Цыганкова на конфликт интересов Политика

Дмитрий Цыганков Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Прокуратура не выявила правовых оснований для проверки руководителя МП "НПАТ" Дмитрия Цыганкова на конфликт интересов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в прокуратуре Нижегородского района Нижнего Новгорода, отвечая на запрос агентства.



Согласно данным ЕГРЮЛ, руководитель муниципального предприятия (МП) "Нижегородпассажиравтотранс" Дмитрий Цыганков,



В администрации Нижнего Новгорода в декабре 2016 года



Прокуратура подтвердила информацию администрации, добавив, что, так как Цыганков не является руководителем муниципального предприятия, требования ч.2. ст.21 ФЗ №161 "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" на него не распространяется.







В декабре 2016 года глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, что пока Прокуратура не выявила правовых оснований для проверки руководителя МП "НПАТ" Дмитрия Цыганкова на конфликт интересов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в прокуратуре Нижегородского района Нижнего Новгорода, отвечая на запрос агентства.Согласно данным ЕГРЮЛ, руководитель муниципального предприятия (МП) "Нижегородпассажиравтотранс" Дмитрий Цыганков, назначенный в феврале 2016 года, продолжает оставаться генеральным директором ЗАО "ВЕРТИКАЛЬ ПРОМ ИНВЕСТ". Согласно ФЗ №161, руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, заниматься предпринимательской деятельностью.В администрации Нижнего Новгорода в декабре 2016 года сообщали , что Цыганков не является гендиректором предприятия – он временно исполняет его обязанности и замещает должность первого заместителя гендиректора.Прокуратура подтвердила информацию администрации, добавив, что, так как Цыганков не является руководителем муниципального предприятия, требования ч.2. ст.21 ФЗ №161 "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" на него не распространяется. Напомним , согласно данным на сайте Арбитражного суда Нижегородской области, 1 июня 2016 года Дмитрий Цыганков обратился в суд с заявлением об утверждении мирового соглашения и прекращения производства по делу о его банкротстве. Долг Цыганкова перед кредиторами вместо с суммой пеней и штрафов составляет порядка 125 млн рублей. сообщается, что в 2012 году ИП Цыганков Д.В. был признан несостоятельным.В декабре 2016 года глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, что пока не намерен утверждать назначенного почти год назад Дмитрия Цыганкова в должности руководителя муниципального предприятия.

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