"Отчет "Нижегородского водоканала" при необходимости будет вынесен на пленарное заседание Гордумы", - Дмитрий Барыкин Экономика

Дмитрий Барыкин Фото: из личного архива



Он напомнил, что в январе 2016 года был заключен контракт на поставку системы ультрафиолетовой очистки (УФО) для ОАО "Нижегородский водоканал" с оплатой аванса в 607,5 млн рублей. Однако подрядчик до сих пор на площадку так и не вышел. Барыкин считает, что эта ситуация оказалась следствием политики



"К разрешению возникшей ситуации могут быть привлечены компетентные органы", - отметил Барыкин.



"В апреле профильные комиссии гордумы обсудят годовой отчет о работе "Нижегородского водоканала". Депутатам интересны финансовые показатели и результаты концессии. При необходимости отчет будет вынесен на пленарное заседание городской Думы", - подчеркнул он.



"Отчет "Нижегородского водоканала" при необходимости будет вынесен на пленарное заседание Гордумы", - сказал генеральный директор АО "Завод "Красный Якорь", председатель комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству Дмитрий Барыкин, комментируя свое переизбрание в совет директоров.Он напомнил, что в январе 2016 года был заключен контракт на поставку системы ультрафиолетовой очистки (УФО) для ОАО "Нижегородский водоканал" с оплатой аванса в 607,5 млн рублей. Однако подрядчик до сих пор на площадку так и не вышел. Барыкин считает, что эта ситуация оказалась следствием политики предыдущего руководства предприятия."К разрешению возникшей ситуации могут быть привлечены компетентные органы", - отметил Барыкин."В апреле профильные комиссии гордумы обсудят годовой отчет о работе "Нижегородского водоканала". Депутатам интересны финансовые показатели и результаты концессии. При необходимости отчет будет вынесен на пленарное заседание городской Думы", - подчеркнул он. Как сообщалось в январе 2017 года, Нижегородский водоканал намерен начать судиться с подрядчиком по установке станции ультрафиолетовой очистки (УФО) канализационных стоков в случае его невыхода на площадку в ближайшее время.

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