Ростелеком
Последние новости рубрики Бизнес
25 января 2017 18:39  [61] Волго-Вятский банк Сбербанка передал в подарок НИУ ВШЭ библиотеку из 70 книг 25 января
25 января 2017 12:44  [320] Нижегородский завод "Красное Сормово" построит круизный теплоход для компании "ВодоходЪ"
24 января 2017 15:02  [467] Группа ГАЗ планирует объявить о новом партнере взамен General Motors в I полугодии 2017 года
24 января 2017 11:53  [141] "Ростелеком" создал структурированную кабельную сеть для нового офиса ВМЗ в Нижегородской области
23 января 2017 13:34  [341] "Институт регоператоров исключит возможность сброса отходов на незаконные свалки", - Андрей Лебедев
20 января 2017 14:40  [265] МРСК Центра и Приволжья планирует прокредитоваться на 4 млрд рублей
20 января 2017 13:17  [395] Администрация Нижнего Новгорода в 14-й раз выставила свою долю здания бывшего кинотеатра "Импульс" на торги
19 января 2017 18:20  [232] Нижегородский филиал ПГК увеличил перевозку грузов на 13% в 2016 году
19 января 2017 12:16  [521] Производитель мороженого из Дзержинска Нижегородской области планирует поставлять свою продукцию в Китай
18 января 2017 14:20  [240] НБД-Банк выдал первый инвестиционный кредит в рамках программы "Шесть с половиной"
Бизнес

Волго-Вятский банк Сбербанка передал в подарок НИУ ВШЭ библиотеку из 70 книг 25 января

25 января 2017 18:39  [61] Бизнес

Волго-Вятский банк ПАО "Сбербанк" передал в подарок НИУ ВШЭ библиотеку из 70 книг серии "Библиотека Сбербанка" 25 января 2017 года. Торжественная церемония состоялась в рамках празднования Дня студента и проходила н территории нижегородского филиала НИУ "Высшая школа экономики".

Полное собрание изданий из "Библиотеки Сбербанка" представляет собой 70 книг, а также 10 электронных сертификатов, обеспечивающих доступ в электронную версию библиотеки, студентам высшей школы экономики в Нижнем Новгороде. Библиотеку вручал вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин.

Также он выступил перед студентами с лекцией на тему "Технологии и н навыки будущего", в ходе которой рассказал о ключевых трендах и перспективах в развитии отечественного банкинга, вызова рынка и новых требованиях к сотрудникам.

"Сегодняшние студенты – это те, кто придет к нам через несколько лет. У нас очень амбициозные цели во всех направлениях. И для их реализации нужны молодые лидеры, готовые браться за новые проекты, сложные задачи, верить в себя и коллег, развиваться самостоятельно и развивать организации. Сбербанку нужна молодежь, которая потенциально сможет справляться с резким увеличением информационных потоков и изменениями в мире. Молодежь всегда вдохновляет, подпитывает нас энергетически, заставляет нас мыслить позитивнее. Поэтому сотрудничество Сбербанка с университетами - это всегда взаимовыгодное партнерство. Проект по передаче книг работает уже с 2009 года. Все эти книги объединяет одна история и одна цель. Очень важно, чтобы читатели этих книг раскрывали свой внутренний потенциал и развивались, понимая, что нет ничего невозможного. Те ребята, которые учатся и постоянно самосовершенствуются, позднее легко находят свою дорогу в жизни. И мы рады возможности поучаствовать в их становлении и карьерном рост", - отметил Колтыпин.

СПРАВКА:
Библиотека Сбербанка — это уникальная коллекция новейшей бизнес-литературы ведущих авторов мира на различную тематику. Отобранные книги объединены идеей помочь настроить себя на самосовершенствование и раскрытие внутреннего потенциала. Книги серии открывают опыт успешных людей, они — квинтэссенция простых правил и законов поведения, выстраивания характера, своего дела, взаимоотношений с близкими и коллегами по работе, которые заслуживают того, чтобы их применить и развить. С 2009 г. на русском языке издано более 50 книг. С каждым годом коллекция продолжает пополняться новыми поступлениями.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph