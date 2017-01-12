Волго-Вятский банк Сбербанка передал в подарок НИУ ВШЭ библиотеку из 70 книг 25 января Бизнес

Волго-Вятский банк ПАО "Сбербанк" передал в подарок НИУ ВШЭ библиотеку из 70 книг серии "Библиотека Сбербанка" 25 января 2017 года. Торжественная церемония состоялась в рамках празднования Дня студента и проходила н территории нижегородского филиала НИУ "Высшая школа экономики".Полное собрание изданий из "Библиотеки Сбербанка" представляет собой 70 книг, а также 10 электронных сертификатов, обеспечивающих доступ в электронную версию библиотеки, студентам высшей школы экономики в Нижнем Новгороде. Библиотеку вручал вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин.Также он выступил перед студентами с лекцией на тему "Технологии и н навыки будущего", в ходе которой рассказал о ключевых трендах и перспективах в развитии отечественного банкинга, вызова рынка и новых требованиях к сотрудникам."Сегодняшние студенты – это те, кто придет к нам через несколько лет. У нас очень амбициозные цели во всех направлениях. И для их реализации нужны молодые лидеры, готовые браться за новые проекты, сложные задачи, верить в себя и коллег, развиваться самостоятельно и развивать организации. Сбербанку нужна молодежь, которая потенциально сможет справляться с резким увеличением информационных потоков и изменениями в мире. Молодежь всегда вдохновляет, подпитывает нас энергетически, заставляет нас мыслить позитивнее. Поэтому сотрудничество Сбербанка с университетами - это всегда взаимовыгодное партнерство. Проект по передаче книг работает уже с 2009 года. Все эти книги объединяет одна история и одна цель. Очень важно, чтобы читатели этих книг раскрывали свой внутренний потенциал и развивались, понимая, что нет ничего невозможного. Те ребята, которые учатся и постоянно самосовершенствуются, позднее легко находят свою дорогу в жизни. И мы рады возможности поучаствовать в их становлении и карьерном рост", - отметил Колтыпин.СПРАВКА:Библиотека Сбербанка — это уникальная коллекция новейшей бизнес-литературы ведущих авторов мира на различную тематику. Отобранные книги объединены идеей помочь настроить себя на самосовершенствование и раскрытие внутреннего потенциала. Книги серии открывают опыт успешных людей, они — квинтэссенция простых правил и законов поведения, выстраивания характера, своего дела, взаимоотношений с близкими и коллегами по работе, которые заслуживают того, чтобы их применить и развить. С 2009 г. на русском языке издано более 50 книг. С каждым годом коллекция продолжает пополняться новыми поступлениями.