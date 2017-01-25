Экс-сотрудник нижегородского СИЗО приговорен к пяти годам и 1,1 млн рублей штрафа за взятку и наркотики. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 25 января 2017 года.
Установлено, что что 24-летний молодой человек в июне-августе 2016 года, когда он занимал должность оперуполномоченного оперативного отдела СИЗО №1 в Нижнем Новгороде, получил от осужденного взятку в размере 27,5 тысяч рублей за передачу пяти мобильных телефонов.
Кроме того, вечером 23 августа 2016 года на ул. Военных Комиссаров Приокского района обвиняемый приобрел для себя курительную смесь массой 3,6 грамма. В тот же день его остановили сотрудники правоохранительных органов в рамках оперативно-профилактической операции и изъяли это вещество, которое, по результатам экспертизы, оказалось наркотическим.
Вину он признал в полном объеме, из органов ГУ ФСИН России был уволен. Приговором суда мужчина приговорен к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1,1 млн рублей. Осужденный взят под стражу в зале суда.
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