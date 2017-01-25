Экс-сотрудник нижегородского СИЗО приговорен к пяти годам и 1,1 млн рублей штрафа за взятку и наркотики Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экс-сотрудник нижегородского СИЗО приговорен к пяти годам и 1,1 млн рублей штрафа за взятку и наркотики. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 25 января 2017 года.Установлено, что что 24-летний молодой человек в июне-августе 2016 года, когда он занимал должность оперуполномоченного оперативного отдела СИЗО №1 в Нижнем Новгороде, получил от осужденного взятку в размере 27,5 тысяч рублей за передачу пяти мобильных телефонов.Кроме того, вечером 23 августа 2016 года на ул. Военных Комиссаров Приокского района обвиняемый приобрел для себя курительную смесь массой 3,6 грамма. В тот же день его остановили сотрудники правоохранительных органов в рамках оперативно-профилактической операции и изъяли это вещество, которое, по результатам экспертизы, оказалось наркотическим.Вину он признал в полном объеме, из органов ГУ ФСИН России был уволен. Приговором суда мужчина приговорен к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1,1 млн рублей. Осужденный взят под стражу в зале суда.