Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
26 января 2017 09:16  [287] Нижегородский частный детсад Gold Kids оштрафован за осуществление образовательной деятельности без лицензии
25 января 2017 20:00  [207] Праздничное мероприятие, посвященное Дню студенчества, в НИУ "Высшая школа экономики"
25 января 2017 18:30  [182] Активисты ОНФ решили поддержать жителей Кстовского района в противостоянии с собственниками свалки
25 января 2017 16:30  [285] Прокуратура внесла очередное представление нижегородскому сити-менеджеру Сергею Белову за плохое состояние дорог
25 января 2017 16:14  [719] Почему руководитель Нижегородского района Игорь Согин сохранит свой пост, - анонс газеты "Нижегородский рабочий"
25 января 2017 16:08  [221] Второй ресурсный центр открылся в Арзамасе Нижегородской области
25 января 2017 14:31  [269] Росприроднадзор оштрафовал нижегородское райпо на 110 тысяч рублей за слив фекальных стоков на закрытую свалку
25 января 2017 14:00  [190] Восемь электронных обращений поступило в Нижегородский областной суд почти за месяц с момента их приема
25 января 2017 13:32  [220] АО "НКД" объявило конкурс на пятилетнее техобслуживание канатной дороги
25 января 2017 12:22  [284] Нижегородский Фонд капремонта МКД разместил на 2017 год предложения по замене лифтов жителям 70 домов
Общество

Нижегородский частный детсад Gold Kids оштрафован за осуществление образовательной деятельности без лицензии

26 января 2017 09:16  [287] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский "Центр Развития Детей Gold Kids" (частный детский сад) оштрафован за осуществление образовательной деятельности без лицензии.

Как сообщила прокуратура Нижегородской области 26 января 2017 года, ею был подан иск в арбитражный суд Нижегородской области о привлечении ООО "Виво" к административной ответственности по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального лицензии, если такая лицензия обязательна).

Согласно материалам дела в картотеке арбитражного суда, 15 ноября 2016 года сотрудником прокуратуры Нижегородского района и главным специалистом управления по контролю и надзору в сфере образования минобразования Нижегородской области осуществлялась совместная проверка ООО, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Александровская Слобода, д.404, по вопросу осуществления предпринимательской деятельности без специального разрешения .

В ходе проверки было установлено, что общество осуществляет свою деятельность на базе структурного подразделения "Центр Развития Детей Gold Kids", имеет свидетельство о государственной регистрации юридического лица. На момент проверки в детском саду находилось 40 детей в пяти разновозрастных группах – от двух до шести лет. Также было установлено, что в деятельности ООО "содержатся признаки образовательной деятельности".

При возбуждении дела об административном правонарушении представитель ООО с постановлением согласился. Пояснил, что "в настоящее время уже проведен ряд мероприятий для получения лицензии".

Решением суда от 9 января 2017 года ООО "Виво" оштрафовано на 40 тысяч рублей.

СПРАВКА:
Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО "Виво" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2015 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Гендиректор Кирилл Валерьевич Скользков. Учредители: Вячеслав Маркович Тянигин (70%), Кирилл Александрович Пахневич (10%), Кирилл Валерьевич Скользков (10%) и Александр Николаевич Тарасов (10%). Основной вид деятельности ООО - предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph