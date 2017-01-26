Нижегородский частный детсад Gold Kids оштрафован за осуществление образовательной деятельности без лицензии Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский "Центр Развития Детей Gold Kids" (частный детский сад) оштрафован за осуществление образовательной деятельности без лицензии.Как сообщила прокуратура Нижегородской области 26 января 2017 года, ею был подан иск в арбитражный суд Нижегородской области о привлечении ООО "Виво" к административной ответственности по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального лицензии, если такая лицензия обязательна).Согласно материалам дела в картотеке арбитражного суда, 15 ноября 2016 года сотрудником прокуратуры Нижегородского района и главным специалистом управления по контролю и надзору в сфере образования минобразования Нижегородской области осуществлялась совместная проверка ООО, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Александровская Слобода, д.404, по вопросу осуществления предпринимательской деятельности без специального разрешения .В ходе проверки было установлено, что общество осуществляет свою деятельность на базе структурного подразделения "Центр Развития Детей Gold Kids", имеет свидетельство о государственной регистрации юридического лица. На момент проверки в детском саду находилось 40 детей в пяти разновозрастных группах – от двух до шести лет. Также было установлено, что в деятельности ООО "содержатся признаки образовательной деятельности".При возбуждении дела об административном правонарушении представитель ООО с постановлением согласился. Пояснил, что "в настоящее время уже проведен ряд мероприятий для получения лицензии".Решением суда от 9 января 2017 года ООО "Виво" оштрафовано на 40 тысяч рублей.СПРАВКА:Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО "Виво" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2015 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Гендиректор Кирилл Валерьевич Скользков. Учредители: Вячеслав Маркович Тянигин (70%), Кирилл Александрович Пахневич (10%), Кирилл Валерьевич Скользков (10%) и Александр Николаевич Тарасов (10%). Основной вид деятельности ООО - предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.