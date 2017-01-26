Пенсионер погиб в ДТП в Володарском районе Нижегородской области 25 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионер погиб в ДТП в Володарском районе Нижегородской области 25 января. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.Согласно информации, в 09:50 на ул. Спортивной в п. Ильиногорск водитель 1971 года рождения, управляя Lifan, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть, в зоне видимости пешеходного перехода.В результате ДТП пешеход – мужчина 1947 года рождения – получил смертельное ранение.