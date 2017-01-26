Полицейские задержали в Нижнем Новгороде мужчину почти с 60 гр. наркотика Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полицейские задержали в Нижнем Новгороде мужчину почти с 60 гр. наркотика. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу 26 января 2016 года.Согласно информации, 24 января сотрудники ДПС, заподозрив, что водитель автомобиля пьян, у одного из домов по пр. Ленина остановили транспортное средство для проверки документов. В ходе досмотра автомобиля они обнаружили 16 полимерных пакетиков с неизвестным веществом. Как показало исследование, в изъятых пакетиках находился наркотик растительного происхождения общей массой 59 гр.Водителя иномарки - 36-летнего неработающего жителя области - доставали в отдел полиции № 3 управления МВД России по городу, где он пояснил, что приобрел изъятое у случайного пассажира, которого он подвозил несколько дней назад.По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное хранение наркотических средств). В отношении подозреваемого избирается мера пресечения.