Закон о специальных инвестконтрактах приняло Заксобрание Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Закон о специальных инвестиционных контрактах приняло Законодательное собрание Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 26 января 2017 года.



Специальный инвестиционный контракт – это одна из мер господдержки в рамках



В ходе заседания комитета по бюджету и налогам ЗС НО 18 января первый замминистра промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов



Законопроект "О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области в части предоставления налоговых льгот" был принят региональным парламентом в двух чтениях.



Закон о специальных инвестиционных контрактах приняло Законодательное собрание Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 26 января 2017 года.Специальный инвестиционный контракт – это одна из мер господдержки в рамках новой региональной госпрограммы развития промышленности. В рамках такого документа предполагается предоставление льгот. Так, инвесторы будут освобождаться от налогов на имущество и на прибыль (при доле выручки от проекта в общей доле выручки более 90%), а также – при принятии соответствующего решения на муниципальном уровне – от земельного налога. Требованиями для заключения такого контракта является капитализация более 750 млн рублей, создание не менее 30 рабочих мест с зарплатой, не ниже средней по области.В ходе заседания комитета по бюджету и налогам ЗС НО 18 января первый замминистра промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов сообщил , что несколько компаний уже предварительно обратились в правительство с тем, чтобы обсудить возможности заключить специнвестконтракт. Это, в частности, "Транснефть", а также компания "Либхерр", которая, по информации замминистра, готова разместить в регионе еще одно производство в рамках специального инвестконтракта. "Также мы предлагали провести по спецконтракту и организацию производства самолетов Ил-114 на заводе "Сокол", - отметил тогда Черкасов.Законопроект "О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области в части предоставления налоговых льгот" был принят региональным парламентом в двух чтениях. Напомним , в ноябре 2016 года стало известно, что нижегородский минпром планирует создать Фонд развития промышленности в 2017 году.

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