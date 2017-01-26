Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
29 января 2017 23:30  [96] Более 50 человек эвакуировали спасатели из горящего многоэтажного дома в Сормовском районе Нижнего Новгорода 29 января
29 января 2017 10:31  [853] Волонтеры просят помощи в поисках двух пропавших в Нижнем Новгороде
28 января 2017 18:11  [3140] Едва не завербованную в смертницы нижегородскую школьницу отбили у боевиков в ходе спецоперации ФСБ, - ТК "Волга"
28 января 2017 14:43  [696] Суд в Нижегородской области приговорил мужчину-дояра к семи годам колонии строгого режима за покушение на убийство соперника
28 января 2017 13:45  [336] Автомобиль "скорой помощи" столкнулся с "ГАЗелью" в Нижнем Новгороде 28 января
28 января 2017 12:54  [296] Нижегородские полицейские задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения мужчине
28 января 2017 10:57  [374] Автомобиль сгорел в Гагинском районе Нижегородской области в ночь на 28 января
27 января 2017 16:09  [1648] Обвиняемая в убийстве новорожденного ребенка нижегородка получила более трех лет колонии
27 января 2017 14:22  [431] Полиция расследует уголовное дело о хищении денег при ремонте детсада на ул.Лескова в Нижнем Новгороде
27 января 2017 13:15  [394] Мужчина в Сергаче Нижегородской области приговорен к двум годам за драку с полицейскими
Происшествия

Почти 400 человек было эвакуировано из-за пожара в школе №3 в Выксе Нижегородской области 25 января

26 января 2017 10:46  [643] Происшествия
Школа №3 в Выксе (Фото: ГУ МЧС России по региону)

Школа №3 в Выксе

Фото: ГУ МЧС России по региону

Почти 400 человек было эвакуировано из-за возгорания в школе №3 в Выксе Нижегородской области 25 января. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, в 13:16 по автоматизированной системе оповещения и эвакуации при пожаре "Стрелец-мониторинг" в ближайшую пожарную часть поступил сигнал о возгорании в указанной школе.

"Персонал школы сработал очень грамотно: до прибытия пожарных все находившиеся в здании люди (381 человек, в том числе 350 детей) организованно покинули здание", - говорится в сообщении.

Пожарным потребовалось всего две минуты, чтобы потушить воспламенившееся имущество в одном из школьных кабинетов на общей площади 1,5 кв. метра. Никто не пострадал.

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph