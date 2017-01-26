Почти 400 человек было эвакуировано из-за пожара в школе №3 в Выксе Нижегородской области 25 января Происшествия

Школа №3 в Выксе Фото: ГУ МЧС России по региону

Почти 400 человек было эвакуировано из-за возгорания в школе №3 в Выксе Нижегородской области 25 января. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Согласно информации, в 13:16 по автоматизированной системе оповещения и эвакуации при пожаре "Стрелец-мониторинг" в ближайшую пожарную часть поступил сигнал о возгорании в указанной школе."Персонал школы сработал очень грамотно: до прибытия пожарных все находившиеся в здании люди (381 человек, в том числе 350 детей) организованно покинули здание", - говорится в сообщении.Пожарным потребовалось всего две минуты, чтобы потушить воспламенившееся имущество в одном из школьных кабинетов на общей площади 1,5 кв. метра. Никто не пострадал.Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.