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Происшествия

Три человека пострадали из-за столкновения автомобиля "ВАЗ" с автобусом в Нижнем Новгороде 25 января

26 января 2017 10:58  [179] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три человека пострадали из-за столкновения автомобиля "ВАЗ" с автобусом в Нижнем Новгороде 25 января. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, в 13:45 на пр. Ильича в Автозаводском районе водитель "ВАЗ 2114", при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом "ПАЗ 32054".

В результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров "ВАЗ", одна из которых были госпитализирована.

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