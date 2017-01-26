Три человека пострадали из-за столкновения автомобиля "ВАЗ" с автобусом в Нижнем Новгороде 25 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три человека пострадали из-за столкновения автомобиля "ВАЗ" с автобусом в Нижнем Новгороде 25 января. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.Согласно информации, в 13:45 на пр. Ильича в Автозаводском районе водитель "ВАЗ 2114", при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом "ПАЗ 32054".В результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров "ВАЗ", одна из которых были госпитализирована.