Два ребенка и мужчина пострадали при пожаре в Нижнем Новгороде вечером 25 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два ребенка и мужчина отравились продуктами горения при пожаре в Нижнем Новгороде вечером 25 января. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Сообщение о пожаре в личном жилом доме по ул. Кузбасской поступило в 23:21. К моменту прибытия первых пожарных расчетов дом уже горел на площади 100 кв. метров.Жители (двое взрослых и двое детей) успели покинуть дом самостоятельно, они находились у соседей. Однако оба ребенка (мальчик 2015 года рождения и девочка 2016 года рождения), а также их отец (мужчина 1980 года рождения) получили отравление продуктами горения, их госпитализировали в медучреждение.Предполагается, что к возгоранию привело нарушение правил монтажа электрооборудования.