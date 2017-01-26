ЗС НО одобрило во II чтении закон о передаче органам МСУ права установки транспортных тарифов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Законодательное собрание Нижегородской области приняло во втором чтении закон о передаче органам МСУ права установки транспортных тарифов. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 26 января 2017 года.







Тарифы на перевозки по межмуниципальным маршрутам устанавливаются правительством Нижегородской области. Если маршрут проходит в рамках одного города, например, Нижнего Новгорода, то тарифы, соответственно, будет устанавливать городская администрация.



В случаях, когда выполнение рейсов по расписанию невозможно из-за неблагоприятных дорожных, погодных или других условий, перевозчик должен незамедлительно уведомить об этом уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской области или местного самоуправления. Люди, которые непосредственно пользуются этим маршрутом, также должны быть проинформированы.



Кроме того, закрепляется норма, что в постоянном режиме информация от аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, которой оборудован автобус или троллейбус, должна передаваться в региональную навигационную информационную систему. Это позволит в любое время посмотреть, где находятся транспортные средства, с какой скоростью они передвигаются.



Ко второму чтению комитетом была одобрена поправка о том, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, вызвавшей временное ограничение движения транспорта, его владелец вправе изменить данный маршрут до устранения проблемы, но не более чем на тридцать дней. Законодательное собрание Нижегородской области приняло во втором чтении закон о передаче органам МСУ права установки транспортных тарифов. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 26 января 2017 года. Проект закона "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Нижегородской области" был рекомендован к принятию во втором чтении 17 января 2017 года. Документом закрепляются полномочия органов госвласти и органов МСУ, а также устанавливаются требования к расписанию отправления межгородских и межрайонных автобусов.Тарифы на перевозки по межмуниципальным маршрутам устанавливаются правительством Нижегородской области. Если маршрут проходит в рамках одного города, например, Нижнего Новгорода, то тарифы, соответственно, будет устанавливать городская администрация.В случаях, когда выполнение рейсов по расписанию невозможно из-за неблагоприятных дорожных, погодных или других условий, перевозчик должен незамедлительно уведомить об этом уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской области или местного самоуправления. Люди, которые непосредственно пользуются этим маршрутом, также должны быть проинформированы.Кроме того, закрепляется норма, что в постоянном режиме информация от аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, которой оборудован автобус или троллейбус, должна передаваться в региональную навигационную информационную систему. Это позволит в любое время посмотреть, где находятся транспортные средства, с какой скоростью они передвигаются.Ко второму чтению комитетом была одобрена поправка о том, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, вызвавшей временное ограничение движения транспорта, его владелец вправе изменить данный маршрут до устранения проблемы, но не более чем на тридцать дней.

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