ЗС НО приняло постановление о проведении тайных голосований решением трети депутатов Политика

Законодательное собрание Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко)

Законодательное собрание Нижегородской области приняло постановление о проведении тайных голосований решением трети депутатов. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 26 января 2017 года.Инициатором изменений в регламент выступил депутат Михаил Манухин (фракция "Единая Россия"). Он предложил принимать решения о тайном голосовании по различным вопросам, если за это проголосует одна треть депутатов, или 17 человек. Ранее в регламенте было прописано, что решение о тайных голосованиях принимаются "решением собрания". "Суть тайного голосования заключается в том, чтобы никто не знал о волеизъявлении другого. В прошлом году у нас были сообщения об административном давлении на депутатов. Эта поправка может обезопасить депутатов от такого и оживит нашу политическую жизнь", - отметил Манухин, добавив, что при выдвижении этой инициативы анализировался опыт ряда других субъектов.За эту поправку выступили депутаты Олег Сорокин (фракция "Единая Россия"), Юрий Лебедев ("Единая Россия"), Василий Суханов ("Единая Россия"), Галина Клочкова (фракция "Справедливая Россия"), Андрей Тарасов ("Единая Россия"). Так, Василий Суханов отметил, что актуальность этого вопроса назрела уже давно. "Принимая такую поправку, мы гарантируем депутатам, что никто не будет вмешиваться в их точку зрения", - сказал он."Мы давали присягу, в которой обещали в части вопросов, касающихся благополучия граждан, не апеллировать к партийной дисциплине", - отметила Клочкова.Заместитель председателя Заксобрания Александр Табачников (фракция "Единая Россия") выразил мнение, что в основе принятия любого решения должен лежать принцип большинства. "Это принцип всех систем голосования. Конечно, вопрос безопасности депутатов важен, но она никак не связана с формой голосования", - сказал он.Председатель профильного комитета по этому вопросу Дмитрий Малухин ("Единая Россия") также выступил против инициативы, однако отказался обосновать свое мнение.Не поддержал изменения и Александр Шаронов (фракция "Единая Россия"). "Чем больше мы тайно голосуем, тем больше неопределенности. Тайное голосование по кадровым вопросам – это правильно. Что касается других вопросов, наши избиратели должны знать, как мы голосуем по ним", - подчеркнул он.Михаил Манухин в завершении обсуждения добавил, что не согласен с теми депутатами, которые рассматривают эту поправку как навязывание мнения меньшинства большинству. Он подчеркнул, что данный вопрос носит процедурный, а не содержательный характер.В итоге постановление об изменениях в регламент было принято. За него проголосовали 32 человека, против – 14, воздержались трое.