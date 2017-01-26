Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в покушении на кражу из банкомата более 1,5 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



По версии следствия, в октябре 2016 года нетрезвый житель Бора Нижегородской области пришел в отделение банка, где был установлен банкомат. Заклеив глазок видеокамеры кассовым чеком, он взломал корпус банкомата и попытался похитить деньги. Но поскольку сработала охранная система сигнализации, обвиняемый скрылся с места преступления, так и не успев завладеть деньгами, однако впоследствии был задержан.



Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу в особо крупном размере, с незаконным проникновением в иное хранилище, если при этом преступление не было доведено до конца). Ранее судим он не был, в настоящее время нигде не работает. Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в покушении на кражу из банкомата более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 26 января 2017 года.По версии следствия, в октябре 2016 года нетрезвый житель Бора Нижегородской области пришел в отделение банка, где был установлен банкомат. Заклеив глазок видеокамеры кассовым чеком, он взломал корпус банкомата и попытался похитить деньги. Но поскольку сработала охранная система сигнализации, обвиняемый скрылся с места преступления, так и не успев завладеть деньгами, однако впоследствии был задержан.Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу в особо крупном размере, с незаконным проникновением в иное хранилище, если при этом преступление не было доведено до конца). Ранее судим он не был, в настоящее время нигде не работает.

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