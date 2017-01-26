Более 1,1 тысячи звонков от нижегородских подростков поступило на молодежный телефон доверия в 2016 году Общество

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Более 1,1 тысячи звонков поступило на молодежный телефон доверия в рамках проведения "горячих линий" "Безопасное информационное пространство для детей и подростков" за 2016 год. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве образования Нижегородской области.



Согласно информации, мероприятия по предупреждению причин, толкающих детей к суицидальному поведению, предусмотрены госпрограммой "Развитие образования Нижегородской области", утвержденной в 2014 году. Для лиц с кризисными состояниями и суицидальным поведением открылось семь кабинетов социально-психологической помощи с телефоном доверия. Организовано обучение студентов психологических (социальных, гуманитарных факультетов) вузов Нижнего Новгорода для добровольческой работы на молодежном телефоне доверия по курсу "Основы телефонного консультирования" в рамках образовательной программы "Молодые - молодым".



Для педагогических работников и родителей на странице кафедры психологии официального сайта Нижегородского института развития образования (в разделе "В помощь психологу") размещена информация о профилактике суицидального поведения детей и подростков.



Кроме того, сообщается, что в 21-м районе и городском округе области имеются комплексные планы работы по профилактике детского суицида, в 12 муниципалитетах разработаны комплексные программы по профилактике детского суицида. Школы располагают комплексными программами по профилактике асоциального поведения и социальной дезадаптации обучающихся.







СПРАВКА:

Телефоны доверия в Нижнем Новгороде. Центры психологической помощи подросткам.



Единый всероссийский детский телефон доверия: 8 800 2000 122 (круглосуточно).



"Твой" телефон доверия: 8(831) 468-38-38, 09:00 – 21:00. Суббота, воскресенье – выходной,



Нижегородский молодежный телефон доверия: 8(831) 433-09-69, суббота, воскресенье – выходной,



Городской телефон доверия экстренной психологической помощи: 8(831) 419-50-00 (круглосуточно), клиническая психиатрическая больница №1 Нижнего Новгорода.



Телефон доверия по ВИЧ-инфекции, СПИДу и инфекционным заболеваниям: 8(831) 436-36-91, 08.00 – 16:00, суббота, воскресенье – выходной,



Детский оздоровительно-образовательный центр Нижегородской области "Дети против наркотиков": 8(831) 293-10-93, 08.00 – 17:00, суббота, воскресенье – выходной,



Центры психологической помощи:



Детский оздоровительно-образовательный центр Нижегородской области "Дети против наркотиков": Нижний Новгород , ул. Красных Партизан, д.8А, лит.Б, (831)290-52-30



Консультативно-диагностический центр по охране психического здоровья детей и подростков: Нижний Новгород, Чернопрудский переулок, д.4, (831) 419-89-71



Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Дзержинска (Нижегородская область): ул. Гастелло, д. 5А, (8313) 26-02-11. Более 1,1 тысячи звонков поступило на молодежный телефон доверия в рамках проведения "горячих линий" "Безопасное информационное пространство для детей и подростков" за 2016 год. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве образования Нижегородской области.Согласно информации, мероприятия по предупреждению причин, толкающих детей к суицидальному поведению, предусмотрены госпрограммой "Развитие образования Нижегородской области", утвержденной в 2014 году. Для лиц с кризисными состояниями и суицидальным поведением открылось семь кабинетов социально-психологической помощи с телефоном доверия. Организовано обучение студентов психологических (социальных, гуманитарных факультетов) вузов Нижнего Новгорода для добровольческой работы на молодежном телефоне доверия по курсу "Основы телефонного консультирования" в рамках образовательной программы "Молодые - молодым".Для педагогических работников и родителей на странице кафедры психологии официального сайта Нижегородского института развития образования (в разделе "В помощь психологу") размещена информация о профилактике суицидального поведения детей и подростков.Кроме того, сообщается, что в 21-м районе и городском округе области имеются комплексные планы работы по профилактике детского суицида, в 12 муниципалитетах разработаны комплексные программы по профилактике детского суицида. Школы располагают комплексными программами по профилактике асоциального поведения и социальной дезадаптации обучающихся. Напомним также , в мае 2016 года руководитель управления Роскомнадзора по ПФО Наталья Альхимович заявляла о том, что каждый имеет право обратиться в прокуратуру с жалобой на суицидальные группы в соцсетях.СПРАВКА:Телефоны доверия в Нижнем Новгороде. Центры психологической помощи подросткам.Единый всероссийский детский телефон доверия: 8 800 2000 122 (круглосуточно)."Твой" телефон доверия: 8(831) 468-38-38, 09:00 – 21:00. Суббота, воскресенье – выходной, сайт Нижегородский молодежный телефон доверия: 8(831) 433-09-69, суббота, воскресенье – выходной, сайт Городской телефон доверия экстренной психологической помощи: 8(831) 419-50-00 (круглосуточно), клиническая психиатрическая больница №1 Нижнего Новгорода.Телефон доверия по ВИЧ-инфекции, СПИДу и инфекционным заболеваниям: 8(831) 436-36-91, 08.00 – 16:00, суббота, воскресенье – выходной, сайт Детский оздоровительно-образовательный центр Нижегородской области "Дети против наркотиков": 8(831) 293-10-93, 08.00 – 17:00, суббота, воскресенье – выходной, сайт Центры психологической помощи:Детский оздоровительно-образовательный центр Нижегородской области "Дети против наркотиков": Нижний Новгород , ул. Красных Партизан, д.8А, лит.Б, (831)290-52-30Консультативно-диагностический центр по охране психического здоровья детей и подростков: Нижний Новгород, Чернопрудский переулок, д.4, (831) 419-89-71Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Дзержинска (Нижегородская область): ул. Гастелло, д. 5А, (8313) 26-02-11.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+