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Общество

Пять детсадов и 45 школ закрыты на карантин в Нижегородской области по данным на 25 января

26 января 2017 13:24  [3242] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пять детсадов, 45 школ и школ-интернатов закрыты на карантин в Нижегородской области по данным на 25 января 2017 года. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, на 25 января карантин по гриппу и ОРВИ введен в 40 школах, пяти школах-интернатах (в Городецком районе области, Нижегородском, Советском, Приокском районах города) и частично в 569-ти классах 77-ми школ, одном учреждении начального профессионального образования Семеновского г.о. Также закрыты пять детсадов (в Пильнинском, Первомайском, Арзамасском, Московском, Приокском районах), и частично приостановлен воспитательный процесс в 33-х группах 19-ти дошкольных образовательных учреждений.

В целом по области заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) 16-22 января по сравнению с предыдущей неделей возросла на 12,63%. За медицинской помощью обратилось 26,58 тысяч человек. Эпидемический пороз заболеваемости респираторными инфекциями по региону превышен на 30,14%, в том числе среди взрослых – на 42,66%, среди детей 7-14 лет – на 35,89%, среди детей трех-шести лет – на 14,16%.

В Нижнем Новгороде заболеваемость возросла на 5,85%, за медицинской помощью обратилось 15,26 тысяч человек. Эпидпорог превышен на 42,16%, в том числе среди взрослого населения – на 50,62%, среди детей 7-14 лет – на 47,69%, среди детей трех-шести лет – на 33,54%.

Наибольший темп прироста регистрируется среди детей 7-14 лет как по области (54,67%), так и по областному центру (41,25%). Отмечается снижение заболеваемости на 6,53% среди взрослого населения Нижнего Новгорода и на 6% - среди детей до двух лет по региону в целом.

По результатам лабораторных исследований от больных респираторными инфекциями преимущественно выделяются вирусы гриппа А (H3N2) и вирус гриппа В.

Напомним, по данным на 22 января карантин был введен в 13 школах и одном детском саду.

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