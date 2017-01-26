Валерий Шанцев поддержал инициативу присвоить одной из улиц в Нижнем Новгороде имя Владимира Высоцкого Общество

Владимир Высоцкий Фото: visotsky.ru



"Вчера во время прямого эфира позвонившая жительница предложила назвать одну из улиц именем Владимира Высоцкого. Мне идея нравится. Считаю, что Владимир Семенович более чем достоин", - сказал он и добавил, что можно приурочить это событие к юбилею Высоцкого в 2018 году, "тем более, что в Нижнем Новгороде появляются новые улицы".



Он также отметил, что у него "с Высоцким, его творчеством связано очень много воспоминаний". "Мы искренне любили его песни, пели под гитару. Зимой – в подъезде, летом – во дворе, переписывали их друг у друга и заслушивали до дыр на появившихся тогда пленочных магнитофонах. Высоцкий был своим для всех, вне зависимости от профессии и возраста. Просто потому, что открыто пел о недостатках того времени", - поделился губернатор.



Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев одобрил инициативу телезрительницы назвать одну из улиц Нижнего Новгорода в честь актера, поэта и барда Владимира Высоцкого. Об этом глава региона сообщил в своем блоге в "Живом журнале" 26 января 2017 года."Вчера во время прямого эфира позвонившая жительница предложила назвать одну из улиц именем Владимира Высоцкого. Мне идея нравится. Считаю, что Владимир Семенович более чем достоин", - сказал он и добавил, что можно приурочить это событие к юбилею Высоцкого в 2018 году, "тем более, что в Нижнем Новгороде появляются новые улицы".Он также отметил, что у него "с Высоцким, его творчеством связано очень много воспоминаний". "Мы искренне любили его песни, пели под гитару. Зимой – в подъезде, летом – во дворе, переписывали их друг у друга и заслушивали до дыр на появившихся тогда пленочных магнитофонах. Высоцкий был своим для всех, вне зависимости от профессии и возраста. Просто потому, что открыто пел о недостатках того времени", - поделился губернатор. Как сообщалось в октябре 2016 года, редакция газеты "Патриоты Нижнего" обратилась в администрации двух районов с предложением назвать улицу в Нижнем Новгороде в честь актера Евгения Евстигнеева – уроженца г. Горького - которому в октябре 2016 года исполнилось 90 лет со дня рождения. В свою очередь администрация Нижегородского района города предложила три варианта увековечивания памяти Евгения Евстигнеева в названии улиц города, однако пока решение не принято.

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