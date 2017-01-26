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Общество

Валерий Шанцев поддержал инициативу присвоить одной из улиц в Нижнем Новгороде имя Владимира Высоцкого

26 января 2017 13:31  [35] Общество
Владимир Высоцкий (Фото: visotsky.ru)

Владимир Высоцкий

Фото: visotsky.ru

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев одобрил инициативу телезрительницы назвать одну из улиц Нижнего Новгорода в честь актера, поэта и барда Владимира Высоцкого. Об этом глава региона сообщил в своем блоге в "Живом журнале" 26 января 2017 года.

"Вчера во время прямого эфира позвонившая жительница предложила назвать одну из улиц именем Владимира Высоцкого. Мне идея нравится. Считаю, что Владимир Семенович более чем достоин", - сказал он и добавил, что можно приурочить это событие к юбилею Высоцкого в 2018 году, "тем более, что в Нижнем Новгороде появляются новые улицы".

Он также отметил, что у него "с Высоцким, его творчеством связано очень много воспоминаний". "Мы искренне любили его песни, пели под гитару. Зимой – в подъезде, летом – во дворе, переписывали их друг у друга и заслушивали до дыр на появившихся тогда пленочных магнитофонах. Высоцкий был своим для всех, вне зависимости от профессии и возраста. Просто потому, что открыто пел о недостатках того времени", - поделился губернатор.

Как сообщалось в октябре 2016 года, редакция газеты "Патриоты Нижнего" обратилась в администрации двух районов с предложением назвать улицу в Нижнем Новгороде в честь актера Евгения Евстигнеева – уроженца г. Горького - которому в октябре 2016 года исполнилось 90 лет со дня рождения. В свою очередь администрация Нижегородского района города предложила три варианта увековечивания памяти Евгения Евстигнеева в названии улиц города, однако пока решение не принято.

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