Нижегородская администрация сообщила о перспективе установления побратимских отношений с пятью зарубежными городами Политика

Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)

Нижегородская администрация сообщила о перспективе установления побратимских отношений с пятью зарубежными городами.На пресс-конференции 26 января 2017 года председатель комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей горадминистрации Елена Мишина сообщила, что администрация Нижнего Новгорода до конца января 2017 года планирует направить предложение по установлению побратимских связей руководству г. Добрич (Болгария).Отвечая на вопросы корреспондента НИА "Нижний Новгород", Елена Мишина рассказала, что к Нижнему Новгороду с таким предложением, в свою очередь, обратились представители городов Богота (столица Колумбии), Пафос (Кипр), Баня-Лука (Босния и Герцоговина) и Толука (Мексика), и сейчас эти предложения администрацией рассматриваются."12 июня в Нижнем Новгороде состоится фестиваль народных художественных промыслов, и мы ждем представителей данных городов на этом мероприятии. Кстати, Толука является городом-побратимом города Нови Сад – нашего побратима с 2006 года", - отметила председатель комитета.СПРАВКА:По данным на январь 2017 года у Нижнего Новгорода 14 городов-побратимов: Эссен (Германия), Филадельфия (США), Линц (Австрия), Цзинань (Китай), Тампере (Финляндия), Харьков (Украина), Матансас (Куба), Сувон (Корея), Нови Сад (Сербия), Сант-Бой-де-Льобрегат (Испания), Сухум (Абхазия), Минск (столица Белоруссии), Дьер (Венгрия) и Бельцы (Республика Молдова).