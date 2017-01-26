Ростелеком
Последние новости рубрики Политика
27 января 2017 17:28  [351] Нижегородская администрация планирует внести изменения в структуру КУГИ
27 января 2017 13:09  [676] Суд отложил рассмотрение иска об оспаривании перехода Арзамаса Нижегородской области на одноглавую систему
26 января 2017 14:14  [458] Нижегородская администрация сообщила о перспективе установления побратимских отношений с пятью зарубежными городами
26 января 2017 13:48  [796] Михаил Шатилов сложил полномочия депутата Заксобрания Нижегородской области
26 января 2017 11:38  [861] ЗС НО приняло постановление о проведении тайных голосований решением трети депутатов
25 января 2017 16:51  [467] Прокуратура не выявила правовых оснований для проверки руководителя НПАТ Дмитрия Цыганкова на конфликт интересов
25 января 2017 15:37  [682] "Перераспределение полномочий в администрации может привести к уходу с поста Ирины Кудрявцевой", - Евгений Лазарев
25 января 2017 14:48  [347] "Администрации стоит подумать над созданием департамента по промышленности и предпринимательству", - Дмитрий Барыкин
25 января 2017 14:13  [284] "Документооборот в КУГИ с приходом Казачковой стал идти быстрее", - Герман Карачевский
25 января 2017 13:54  [396] Отдавать и так загруженному заму главы администрации по соцвопросам другие департаменты не очень разумно, - Игорь Богданов
Политика

Нижегородская администрация сообщила о перспективе установления побратимских отношений с пятью зарубежными городами

26 января 2017 14:14  [458] Политика
Нижний Новгород (Фото: НИА Нижний Новгород)

Нижний Новгород

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Нижегородская администрация сообщила о перспективе установления побратимских отношений с пятью зарубежными городами.

На пресс-конференции 26 января 2017 года председатель комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей горадминистрации Елена Мишина сообщила, что администрация Нижнего Новгорода до конца января 2017 года планирует направить предложение по установлению побратимских связей руководству г. Добрич (Болгария).

Отвечая на вопросы корреспондента НИА "Нижний Новгород", Елена Мишина рассказала, что к Нижнему Новгороду с таким предложением, в свою очередь, обратились представители городов Богота (столица Колумбии), Пафос (Кипр), Баня-Лука (Босния и Герцоговина) и Толука (Мексика), и сейчас эти предложения администрацией рассматриваются.

"12 июня в Нижнем Новгороде состоится фестиваль народных художественных промыслов, и мы ждем представителей данных городов на этом мероприятии. Кстати, Толука является городом-побратимом города Нови Сад – нашего побратима с 2006 года", - отметила председатель комитета.

СПРАВКА:
По данным на январь 2017 года у Нижнего Новгорода 14 городов-побратимов: Эссен (Германия), Филадельфия (США), Линц (Австрия), Цзинань (Китай), Тампере (Финляндия), Харьков (Украина), Матансас (Куба), Сувон (Корея), Нови Сад (Сербия), Сант-Бой-де-Льобрегат (Испания), Сухум (Абхазия), Минск (столица Белоруссии), Дьер (Венгрия) и Бельцы (Республика Молдова).

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph