Нижегородская администрация намерена заменить 2,3 км рельсового полотна в метро в 2017 году Общество

Нижегородская администрация намерена заменить 2,3 км рельсового полотна в метро в 2017 году Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская администрация намерена заменить 2,3 км рельсового полотна в метро в 2017 году. Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ администрации Нижнего Новгорода 26 января 2017 года.В ходе выездного совещания в ночь на 26 января, директор МП "Нижегородское метро" Олег Яушев рассказал, что начиная с 2012 года, в плановом режиме меняется около двух километров рельсов в год, то есть обновлено уже практически 10 км из более 100 км существующих путей."Своевременное обновление не только гарантирует безопасность движения поездов, но и положительно сказывается на комфорте нижегородцев. Старые рельсы прослужили более 30 лет. С годами, под воздействием динамических нагрузок, на них образуются дефекты, из-за чего повышается уровень шума и вибрации при прохождении поездов. По новым рельсам поезда будут ходить гораздо тише", - добавил Яушев.В администрации напомнили, что декабре 2016 года МП "Нижегородское метро" закупило 2,3 км рельсов с элементами верхнего строения пути. На это было затрачено около 10 млн рублей из городского бюджета. В первую очередь перекладываются участки в районе проспекта Ленина, находящиеся рядом с жилыми домами. Замена происходит во время ночного окна в движении поездов с 01.00 до 04.30 в две смены. За ночь можно поменять одну или две плети, длина которых составляет 25 метров. "Учитывая, что ночное время служит для выполнения множества других регламентных работ, в год можно обновить не более двух километров рельсового полотна", - отмечается в сообщении.СПРАВКА:Нижегородский метрополитен начал свою работу в 1985 году. В настоящее время он насчитывает четырнадцать станций. Протяженность линий составляет 18,8 км. Протяженность рельсового полотна - более 100 км.