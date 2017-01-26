Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
29 января 2017 23:30  [96] Более 50 человек эвакуировали спасатели из горящего многоэтажного дома в Сормовском районе Нижнего Новгорода 29 января
29 января 2017 10:31  [853] Волонтеры просят помощи в поисках двух пропавших в Нижнем Новгороде
28 января 2017 18:11  [3140] Едва не завербованную в смертницы нижегородскую школьницу отбили у боевиков в ходе спецоперации ФСБ, - ТК "Волга"
28 января 2017 14:43  [696] Суд в Нижегородской области приговорил мужчину-дояра к семи годам колонии строгого режима за покушение на убийство соперника
28 января 2017 13:45  [336] Автомобиль "скорой помощи" столкнулся с "ГАЗелью" в Нижнем Новгороде 28 января
28 января 2017 12:54  [296] Нижегородские полицейские задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения мужчине
28 января 2017 10:57  [374] Автомобиль сгорел в Гагинском районе Нижегородской области в ночь на 28 января
27 января 2017 16:09  [1648] Обвиняемая в убийстве новорожденного ребенка нижегородка получила более трех лет колонии
27 января 2017 14:22  [431] Полиция расследует уголовное дело о хищении денег при ремонте детсада на ул.Лескова в Нижнем Новгороде
27 января 2017 13:15  [394] Мужчина в Сергаче Нижегородской области приговорен к двум годам за драку с полицейскими
Происшествия

Мужчина оштрафован на 30 тысяч рублей за ложное "минирование" вагонов на ст. Семенов в Нижегородской области

26 января 2017 14:55  [333] Происшествия
(Фото: Google maps)

Фото: Google maps

Семеновский районный суд Нижегородской области оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей за ложное сообщение о готовящемся взрыве железнодорожных вагонов. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 26 января 2017 года.

Согласно информации, мужчина обвинялся по ст. 207 ч. 1 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающим опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба).

Следствие установило, что 16 августа 2015 года нетрезвый подсудимый по своему домашнему телефону позвонил на пульт оператора службы "02" дежурной части отдела МВД России по Семеновскому г.о. и сообщил о минировании вагонов на железнодорожном вокзале ст. Семенов.

По указанному адресу прибыли сотрудники служб быстрого реагирования, пассажиров и сотрудников вокзала эвакуировали. Однако при обследовании помещений вокзала и находившегося на тот момент на шестом пути электропоезда взрывное устройство не нашли. То есть обвиняемый "создал чрезвычайный режим работы служб быстрого реагирования, отвлек их силы и средства на проверку ложного сообщения".

Подсудимый вину признал. Помимо указанного штрафа с мужчины будет взыскано в общей сложности 8,1 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба в пользу задействованных в проверке ложного сообщения служб быстрого реагирования. Приговор в законную силу не вступил.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph