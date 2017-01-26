Мужчина оштрафован на 30 тысяч рублей за ложное "минирование" вагонов на ст. Семенов в Нижегородской области Происшествия

Семеновский районный суд Нижегородской области оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей за ложное сообщение о готовящемся взрыве железнодорожных вагонов. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 26 января 2017 года.Согласно информации, мужчина обвинялся по ст. 207 ч. 1 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающим опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба).Следствие установило, что 16 августа 2015 года нетрезвый подсудимый по своему домашнему телефону позвонил на пульт оператора службы "02" дежурной части отдела МВД России по Семеновскому г.о. и сообщил о минировании вагонов на железнодорожном вокзале ст. Семенов.По указанному адресу прибыли сотрудники служб быстрого реагирования, пассажиров и сотрудников вокзала эвакуировали. Однако при обследовании помещений вокзала и находившегося на тот момент на шестом пути электропоезда взрывное устройство не нашли. То есть обвиняемый "создал чрезвычайный режим работы служб быстрого реагирования, отвлек их силы и средства на проверку ложного сообщения".Подсудимый вину признал. Помимо указанного штрафа с мужчины будет взыскано в общей сложности 8,1 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба в пользу задействованных в проверке ложного сообщения служб быстрого реагирования. Приговор в законную силу не вступил.