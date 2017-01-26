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Общество

Слушания по смене зонирования на ул. Левинка для строительства культовых объектов пройдут в Нижнем Новгороде 8 февраля

26 января 2017 15:25  [82] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Публичные слушания по смене зонирования участка ул. Левинка для строительства культовых объектов пройдут в Нижнем Новгороде 8 февраля. Об этом сообщается в документе, размещенном на сайте горадминистрации.

Согласно опубликованной информации, публичные слушания по смене зоны парков, зона скверов, зоны улиц и дорог, зоны многоквартирной жилой застройки по ул. Левинка (около дома №47 А на зону культурно-просветительного назначения и культовых объектов назначены на 8 февраля 2017 года (18:00, ул. Александра Люкина, дом 9Д). Инициатором слушаний выступает Нижегородская епархия.

Ознакомиться с материалами к публичным слушаниям можно в администрации Московского района Нижнего Новгорода (ул. Березовская, д. 100, на информационных стендах) и в храме в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" (ул. Александра Люкина, дом 9Д).

Напомним, что в декабре 2016 года облправительство сменило зонирование трех участков в Нижнем Новгороде для строительства храмов.

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