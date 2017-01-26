Электрическая мощность Новогорьковской ТЭЦ увеличится на 8,7 МВт с 1 февраля 2017 года Экономика





Согласно информации, она составит 557 МВт. Увеличение мощности стало возможным за счет установленной электрической мощности газотурбинных установок (ГТУ) парогазового энергоблока,



При этом установленная электрическая мощность ГТУ №1 будет увеличена с 171,1 МВт до 176,2 МВт, ГТУ №2 – с 172,2 МВт до 175,8 МВт, а суммарная мощность блоков ПГУ возрастет соответственно с 343,3 МВт до 352 МВт.



"Решение о перемаркировке оборудования принято по результатам проведенных в декабре 2016 года испытаний и согласовано Филиалом АО "Системный оператор Единой энергетической системы" Нижегородское РДУ. Новые значения установленной мощности ГТУ устанавливаются с 1 февраля", - говорится в сообщении.



"В ходе эксплуатации нового оборудования выяснилось, что существует резерв мощности газовых турбин. Проведенные испытания полностью подтвердили надежность работы оборудования станции при увеличенных нагрузках. Перемаркировка ГТУ позволяет повысить эффективность использования генерирующего оборудования и обеспечить увеличение полезного отпуска электроэнергии", – пояснил директор филиала компании Александр Фролов.



В состав оборудования блоков парогазовых установок Новогорьковской ТЭЦ входят две газовые турбины Alstom и два котла-утилизатора отечественного производства. Реконструкция Новогорьковской ТЭЦ осуществлена в 2012-2014 годах в рамках инвестиционной программы Группы "Т Плюс" по вводу новых мощностей в девяти регионах страны. Электрическая мощность Новогорьковской ТЭЦ увеличится на 8,7 МВт с 1 февраля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского филиала Группы "Т Плюс".Согласно информации, она составит 557 МВт. Увеличение мощности стало возможным за счет установленной электрической мощности газотурбинных установок (ГТУ) парогазового энергоблока, введенного в эксплуатацию в декабре 2014 года.При этом установленная электрическая мощность ГТУ №1 будет увеличена с 171,1 МВт до 176,2 МВт, ГТУ №2 – с 172,2 МВт до 175,8 МВт, а суммарная мощность блоков ПГУ возрастет соответственно с 343,3 МВт до 352 МВт."Решение о перемаркировке оборудования принято по результатам проведенных в декабре 2016 года испытаний и согласовано Филиалом АО "Системный оператор Единой энергетической системы" Нижегородское РДУ. Новые значения установленной мощности ГТУ устанавливаются с 1 февраля", - говорится в сообщении."В ходе эксплуатации нового оборудования выяснилось, что существует резерв мощности газовых турбин. Проведенные испытания полностью подтвердили надежность работы оборудования станции при увеличенных нагрузках. Перемаркировка ГТУ позволяет повысить эффективность использования генерирующего оборудования и обеспечить увеличение полезного отпуска электроэнергии", – пояснил директор филиала компании Александр Фролов.В состав оборудования блоков парогазовых установок Новогорьковской ТЭЦ входят две газовые турбины Alstom и два котла-утилизатора отечественного производства. Реконструкция Новогорьковской ТЭЦ осуществлена в 2012-2014 годах в рамках инвестиционной программы Группы "Т Плюс" по вводу новых мощностей в девяти регионах страны.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+