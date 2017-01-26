БК "Нижний Новгород" уступил "Летувос Ритас" со счетом 73:99 в матче Кубка Европы 25 января Спорт

Фото: БК НН



Встреча прошла в Вильнюсе. Потеря концентрации в защите во второй четверти матча четвертого раунда Топ-16 Еврокубка дорого стоила нижегородской команде. Пропустив рывок литовцев, БК "НН" не удалось выровнять игру во второй половине, и матч завершился с существенным преимуществом хозяев.







После проигрыша 25 января главный тренер БК "Нижний Новгород" Артурс Шталбергс сказал, что наша команда находится сейчас в трудном положении. "Мы пытаемся выбраться из черной полосы", - добавил он. Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" уступил литовской команде "Летувос Ритас" со счетом 73:99 (17:22, 17:29, 25:20, 14:28) в матче Кубка Европы 25 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.Встреча прошла в Вильнюсе. Потеря концентрации в защите во второй четверти матча четвертого раунда Топ-16 Еврокубка дорого стоила нижегородской команде. Пропустив рывок литовцев, БК "НН" не удалось выровнять игру во второй половине, и матч завершился с существенным преимуществом хозяев. Напомним , что БК "НН" неделю назад, 17 января, проиграл команде из Литвы со счетом 63:97 в третьем раунде Топ-16 Еврокубка. Тогда после половины сыгранных матчей Еврокубка на счету у нижегородской команды была одна победа и два поражения.После проигрыша 25 января главный тренер БК "Нижний Новгород" Артурс Шталбергс сказал, что наша команда находится сейчас в трудном положении. "Мы пытаемся выбраться из черной полосы", - добавил он.

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