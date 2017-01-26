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Экономика

Суд принял иск ИФНС о банкротстве МП "НижегородгражданНИИпроект"

26 января 2017 15:38  [107] Экономика
Арбитражный суд Нижегородской области (Фото: НИА Нижний Новгород)

Арбитражный суд Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Суд принял иск ИФНС о банкротстве МП "НижегородгражданНИИпроект". Об этом сообщается в материалах на сайте арбитражного суда региона.

Согласно информации, суд счел достаточными основания для принятия заявления и назначил судебное заседание на 9 февраля 2017 года. Напомним, заявление о признании МП "НижегородгражданНИИпроект" несостоятельным поступило в суд 12 января 2017 года от инспекции Федеральной налоговой службы России по Нижегородскому району Нижнего Новгорода.

Как сообщалось ранее, убыток МП "НижегородгражданНИИпроект" за девять месяцев 2016 года превысил 8 млн рублей по сравнению с прибылью за тот же период 2015 года.

Напомним также, что МП "НижегородгражданНИИпроект" в 2015 году было выбрано для подготовки проекта планировки и межевания территории области для строительства высокоскоростной магистрали на территории региона.

Ранее также сообщалось, что в 2015 году иск о банкротстве предприятия в судо подавало ООО "Жилстрой-НН". Требования заявителя были основаны на вступившем в законную силу решении суда, согласно которого с МП в пользу "Жилстрой-НН" было взыскано почти 4,7 млн рублей. Однако основной долг был погашен, и суд отказал компании во введении в отношении МП "НижегородгражданНИИпроект" процедуры наблюдения.

СПРАВКА:
МП "НижегородгражданНИИпроект" – старейший проектный институт в области строительства, архитектуры и градостроительства Нижегородской области и Нижнего Новгорода. Занимается разработкой градостроительной документации (генеральные планы городов и населенных пунктов, комплексные схемы градостроительного планирования, проекты планировки и застройки жилых районов), архитектурно-строительным проектированием (жилые и общественные здания), проектированием объектов и коммуникаций инженерной инфраструктуры.

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